Gif Sundsvall har inte bara gått bra sportsligt. Nu visar de ekonomiska siffrorna svart också. Klubben kan helt plötsligt gå med över sex miljoner i plusresultat.

– Vi gör en vinst i år och det känns väldigt viktigt och väldigt roligt, säger klubbens ordförande Johan Nikula till Sundsvalls Tidning.

Gif Sundsvall backade i fjol med drygt 6,9 miljoner kronor och hade vid årsskiftet ett eget negativt kapital på 6,3 miljoner kronor. Klubbens elitlicens var i fara, men nu har klubben vänt på skutan. Sundsvall gjorde i år en imponerande säsongen där laget till sist slutade på en åttondeplats.

Nu kommer klubbens ordförande Johan Nikula med glädjande besked. Han räknar med att föreningen har ett positivt eget kapitalt när det här räkenskapsåret summeres 2019.

– Det finns ingen närmare prognos än att vi kommer gå ur året med ett positivt eget kapital, om än ett litet. Vi gör en vinst i år och det känns väldigt viktigt och väldigt roligt. Och det är minst lika roligt för de sportsliga framgångarna vi har haft i år, säger han till ST.

Sundsvall kan i sådana fall tänka sig gå med ett plusresultat på över sex miljoner kronor.

– Vi har gjort några större affärer under året som jag inte kan gå in på. Sedan sålde vi Gall och Arenanamnet kom på plats, och det gav också pengar in till föreningen, så förklarar Nikula den ekonomiska vändningen till ST.