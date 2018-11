Malmö FF hämtade igår upp ett 2-0-underläge mot Genk till ett likaläge. Efter matchen var inte alla lika nöjda med insatsen. MFF-legendaren Staffan Tapper delar ut skarp kritik mot backen Andreas Vindheim.

– Hans försvarsarbete är bedrövligt emellanåt, säger Staffan Tapper i podden Tapper.

Malmö såg ut att gå mot förlust i Europa League-mötet med belgiska Genk. Men laget lyckades komma tillbaka och räddade till sist en poäng. Utgångsläget är fortsatt tufft men absolut inte omöjligt.

I podden Tapper, där Staffan Tapper pratar om fotboll och i synnerhet Malmö, analyserade legendaren matchen – och tycker att resultatet trots allt är bra för MFF:s del.

– Vi förlorade med 2–0 i Belgien, då var de mer överlägsna. Vi stod upp bättre även om jag tycker att man fortfarande ser rätt stora skillnader på spelartyper och på styrka och löpstyrka bland vissa spelare. Vi ligger en bit efter om man tittar på den europeiska fotbollen och ska jämföra oss med Genk. Ändock tycker jag att det är mentalt starkt att vi reser oss igen efter 0–2 och gör två fina mål. Men det kändes som om vi inte riktigt hade styrkan för att göra 3–2. 2–2 är ett bra resultat för oss, helt klart. Nu spetsas gruppen till ytterligare, säger Tapper i podden.

Det är dock en grej i spelet den förre detta Malmö-spelaren fastnar för lite extra, ytorna som uppstår bakom ex-mästarnas två wingbackar/offensiva ytterbackar:

– Vindheim är en duktig offensiv spelare, ung, men hans försvarsarbete är bedrövligt emellanåt tycker jag. Det känns nästan lite så man kan fråga sig hur man jobbar med en sån spelare. Hur arbetar man med honom försvarsmässigt, för framåt och offensivt är ju de enkla bitarna, men var hans positioner ska vara när spelet är på ena eller andra sidan? Ibland far han iväg, långt in och långt upp. Det känns lite ostrukturerat emellanåt. Det är lite synd för det är en oerhörd talang men han måste jobba extremt hårt med sitt försvarsarbete och sin fysik, säger Tapper i podden.

Till slut uttalar sig Tapper om mesta mästarnas sista motståndare i gruppspelet Besiktas:

– Mentalt är det en oerhörd skillnad att gå in en match där man vet att man är vidare när man går in vid 0–0. Men Besiktas har inte imponerat. De imponerar som vänder 0–2 och vinner med 3–2 men annars har de inte imponerat. Men det ska spelas om det och det är roligt ändå att vi är med ända in i slutet av turneringen, säger Tapper i podden.