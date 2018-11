Helsingborgs IF förstärker i ledarstaben. Alexander Tengryd kommer in från Ängelholms IF.

– Att jobba tillsammans med ett mycket kompetent ledarteam som jag känner väl. Det ligger i linje med min ambitionsnivå, säger Tengryd till egna hemsidan.

Den senaste tiden har Alexander Tengryd, 32, varit huvudtränare för Ängelholms FF samtidigt som han haft uppdrag inom HIF:s ungdomsavdelning.

Nu tar han steget fullt ut till Helsingborg. Han ska ersätta pensionerade tränaren Reine Almqvist i staben samtidigt som han fortsätter med att förädla föreningens ungdomar.

Tengryd kommenterar själv nyheten på detta vis:

– Jag är väldigt glad över att få jobba i en förening som tagit sig tillbaka till allsvenskan och ligger mig varmt om hjärtat. Att jobba tillsammans med ett mycket kompetent ledarteam som jag känner väl. Det ligger i linje med min ambitionsnivå. Att få kombinera arbete på ungdomssektionen tillsammans med Jonas, Jens och Alvaro känns väldigt bra eftersom jag haft hela min bas på HIF Ungdom, säger Tengryd som är tränarutbildad på högsta nivå till egna hemsidan.

Huvudtränaren Per-Ola Ljung säger så här om nytillskottet:

– Alex kan klubben, är utbildad på den högsta nivån och känner till spelarmaterialet väl i både A- och U-lag så hans startsträcka är minimal. Jag är glad över att vi tydligt visar vilken strategi klubben har genom denna internrekrytering och att vi håller ihop gänget som för två år sedan under annan konstellation arbetade på ungdomssektionen. Alex kommer att ta över Reines roll men den kommer att förändras. Han kommer att vara mer aktiv ute på träningsplanen genom att bedriva övningar men också säkerställa att vi behåller individuellt fokus. Trots att jag, Christoffer [Andersson] och Sven [Andersson] har bra koll på ungdomsspelarna så knyter vi nu också ett ännu starkare band till ungdomssektionen, säger Ljung till egna hemsidan.