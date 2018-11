Även fast han inte får spela så älskar Benny Lekström sitt jobb i Hammarby. Nyligen fick han beskedet att det inte längre finns någon roll för honom i klubben i hans hjärta. I en lång intervju med FD berättar han om slaget som kan tvinga honom att lägga av med fotbollen.

– Jag kommer alltid ha mitt hjärta i Hammarby och känner inte samma sak för någon annan klubb eller för något annat jobb. Det är vad som gör det extra svårt att lämna, säger han till FotbollDirekt.se.

Sommaren 2017 var målvakten Benny Lekström tillbaka i Hammarby. Detta tio år efter att han lämnade klubben i sitt hjärta.

I fjol var han backup till Johan Wiland, som värvades in från Malmö FF under sommaren, samtidigt som Ögmundur Kristinsson lämnade för Excelsior.

I samband med att Johan Wiland rehabiliterade en skada under försäsongen kände sig Bajen tvungna att agera. Klubblöse Davor Blazevic skrev på för att täcka upp målvaktsbesättningen och fick senare kliva in i skadade Wilands skor under hösten.

I bakgrunden har Benny Lekström funnits som tredjemålvakt. En roll han har köpt och som han hoppades få fortsätta med även under nästa år. Men efter ett möte med sportchefen Jesper Jansson står det klart att klubben inte längre har någon plats för 37-åringen.

För FD berättar Lekström om känslorna att bli ratad från klubben i sitt hjärta.

– Jag träffade Jesper (Jansson) förra veckan. Där fick jag veta att det inte finns en plats för mig i Hammarby som det ser ut just nu, säger han till FotbollDirekt.se.

– Jag hade väl en liten förhoppning om att vi skulle kunna fortsätta på samma sätt som i år. Jag känner ju att jag har mycket att bidra med både i träning och i gruppen. Jag är ju en positiv person med fötterna på jorden som alltid försöker få gruppen att må bra.

Lekström hymlar inte med att han är ledsen över beskedet.

– Det är klart att man blir ledsen, att det är jobbigt på något sätt. Att det ska bli en förändring, det är väl det som är svårast. Att man får veta att något är över och att det blir en stor förändring i livet som man inte hade hoppats på. Så på så sätt var det ett jobbigt besked att få.

– Sen löser det sig säkert på något sätt. Det gör det alltid.

Han vill dock inte ge upp en framtid i Hammarby helt och hållet.

– Jag sa till Jesper att om ni inte hittar något bra alternativ så kommer jag alltid finnas där för Bajen. På vilket sätt som helst. Om det gäller att vara med och träna och fajtas, eller hjälpa grabbarna på något sätt. Då kommer jag att finnas där för klubben. Det finns något år kvar i den här kroppen.

Kan du någonstans förstå att Hammarby tar det här beslutet om din framtid. Med tanke på din ålder och så?

– Både jag och Johan (Wiland) är ju äldre. Man vill slussa in nån ung i a-laget som kan bli en stor målvakt, som kanske kommer från egna led och som man kan sälja vidare senare. Davor (Blazevic) är redan där… jag förstår Bajen lite också. Men jag kan alltid vara med och bidra och hittar dem ingen bra lösning så kommer jag att vara beredd, säger han och understryker att det inte finns något agg.

– Nej, det kan jag inte påstå. Ledningen ser till vad de anser är det sportsligt bästa för klubben. Man kan inte ta det personligt, det tycker jag inte.

Är det extra tungt att lämna just Hammarby. Jag menar, du spelade i klubben tidigare (05-07) och verkar ha ett speciellt band till föreningen?

– Så är det absolut. Jag växte upp i det här området (Enskede) och Hammarby är min klubb. Jag kommer alltid ha mitt hjärta här och känner inte samma sak för någon annan klubb eller för något annat jobb. Det är vad som gör det extra svårt att lämna, säger Lekström och beskriver det som ett drömjobb, även fast hans speltid varit närmast utesluten sen återkomsten.

– Jag hade det som mål att få komma tillbaka och avsluta här på något sätt. Men det är svårt att sätta ett sista datum för när man ska sluta. Speciellt eftersom jag känner mig fin i kroppen. Den har inte gett upp ännu, jag känner mig faktiskt starkare än någonsin.

Hur har dina lagkamrater reagerat?

– Vi hade sista träningen i dag och jag har pratat med ganska många. De känner väl likadant. Att det är jobbigt, att det är svårt att föreställa sig omklädningsrummet utan mig. På så sätt tror jag det var jobbigt för dem också.

Men Lekström har inte gett upp hoppet om en fortsatt karriär. Det kan bli så att han lägger av, men han vill först ta in det här beskedet och sedan se sig om.

– Jag kommer att sondera terrängen. Som sagt, dörren till Bajen står alltid öppen, och skulle jag hitta något annat så kommer jag först att ringa Bajen och kolla hur det ser ut hos dem innan jag skriver på. Är dörren stängd även då så går jag vidare. Men sen ska det vara något som jag lockas av också.

– Det finns en risk att jag slutar men jag vill inte ge upp ännu. Jag älskar att träna och kommer att hålla igång som vanligt.

Hur skulle du se på en ledarroll i klubben?

– Absolut. Jag har ju den högsta målvaktstränarutbildningen som finns i Sverige just nu. Det kan absolut vara ett alternativ, men just nu finns inte riktigt den möjligheten i klubben.

Nu ser det inte ut att bli någon fortsättning i Hammarby. Vilket är ditt bästa minne från dina år som spelare?

– Det är ju många så klart. Men framförallt premiären, min första match på gamla Söderstadion. Det var en stor grej. Vi vann med 3-0 mot Häcken och jag blev matchens lirare. Det var så klart jäkligt stort, vi var ute och spelade i Europa det året (2006).

– Sen är det alla runt Hammarby . Yvonne i köket, Matte Werner som hjälper till med allt runt omkring. Alla materialare genom åren, Biten som är nu. Allihopa. Lasse Eriksson som tog in mig till Bajen från början. Då hade vi Anders Lindroth och Thom Åhlund var tränare på den tiden och vi hade en jäkligt bra grupp med fin sammanhållning.

Lekström vill också passa på att hylla publikutvecklingen i klubben och tacka fansen för allt stöd han känt under alla år i klubben.

– Det har förändrats mycket från Söderstadion till nya Söderstadion. Jag trodde inte att det skulle bli en sån stor ökning på publiken. Det är jäkligt häftigt att så många vill se Bajen spela och det är det som gör den här klubben så speciell och stark. Många vill spela här på grund av fansen och med bättre ekonomi, professionalism så kan Bajen få folk att stanna kvar här längre än tidigare. Vilket gör det möjligt att slåss i toppen av allsvenskan framöver.

– Jag skulle vilja säga mycket till våra fans. Jag har alltid varit där för lagets skull och fått kärlek tillbaka från alla där ute. Även fast jag varit tredjekeeper och kanske inte varit med så mycket på slutet har jag ändå jobbat hårt och gjort allt för att hjälpa till. Jag gör allt för klubben och känner att jag får tillbaka så mycket från fansen.

– Jag skulle vilja krama alla och skicka ett hjärtligt tack för att stöd genom åren. Det har betytt mycket för mig.