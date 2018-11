Det fanns en tid då ”gubbarna i butiken” symboliserade alla oss som gillar spel – men den bilden är på väg att suddas ut mer och mer för varje dag som går. Hur ser framtiden ut för betting och casino? Särskilt med tanke på att det kommer en spellicens för att kunna bedriva spel i Sverige under 2019.

Visst drar det en hel del spel fortfarande via spelombud (för att inte tala om Jack Vegas-maskinerna på krogar som omsätter över en miljard varje år). Man vill ta del av ombudets andelsspel, känna gemenskapen och den personliga touchen. Men framtiden ligger ändå i mobilen där många spelbolag satsar enorma pengar på att utveckla responsiva sajter och appar.

Vår egna statliga. Svenska Spel är ju sedan många år etablerat online på svenskaspel.se och numera kan du göra allt från att lämna in Stryktipset till att skrapa en trisslott både framför datorn och i mobilen. Den utvecklingen kommer inte direkt att stanna upp och smidigheten och tillgängligheten är svår att klaga på – visst har farbröderna i butiken sin charm men att spela online på svenskaspel.se är onekligen såväl nuet som framtiden… Att kolla in senaste nytt och sedan lämna in Stryktipset framför datorn är ett vinnande koncept.

Ett annat tecken på att speltiderna har förändrats är förstås den ökade mängden spelbolag – Svenska Spel är inte längre direkt ensamma på kartan. Exempelvis är LeoVegas en urstark aktör som tar allt större position hos den stora skara som gillar sportspel. Det är inte konstigt att LeoVegas lockar: inför varje fotbollsmatch värd namnet finns hundratals spelobjekt att välja bland, till konkurrenskraftiga odds. Att spela på LeoVegas i mobilen är hur smidigt som helst och är inte minst ett attraktivt alternativ där det kommer till livespel. Får du en uppenbarelse under pågående match och har mobilen i näven är ett vinnande spel hos LeoVegas bara några snabba klick bort.