Han gjorde succé i Hammarby i år. Neto Borges debutsäsong i allsvenskan har lett till intresse från utlandet.

Tidigare i veckan skrev Expressen att Premier League-klubben Brighton följer vänsterbacken och att brassens agenter då redan var på plats i England.

Det är dock inte bara engelsmännen som fått upp ögonen för 22-åringen. Nu rapporterar den Lissabonbaserade journalisten Bruno Andrade, som hänvisar till portugisiska tidningen A Bola, att även Braga intresserar sig för Borges.

Braga är bakom de tre giganterna Porto, Benfica och Sporting Lissabon den kanske största klubben i Portugal och placerar sig för tillfället på en tredjeplats i ligaspelet.

A Bola skriver dock att Braga kan tvingas backa från affär med Hammarby, detta då Stockholmsklubben uppges ha satt en prislapp på 2,5-3 miljoner euro (vilket är närmare 26-31 miljoner svenska kronor) för Borges.

SC Braga tem interesse na contratação do lateral-esquerdo brasileiro Neto Borges, que representa os suecos do Hammarby. Preço, entretanto, assusta: entre 2,5 e 3 milhões de euros. Ingleses do Brighton também estão de olho no jogador (via @abolapt)

— Bruno Andrade (@brunoandrd) November 23, 2018