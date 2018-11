AIK och Kristoffer Olsson är en succé. Det krävdes en transfer på 10 000 000 för att köpa loss stjärnan från Danmark. Men efter två år har han nu mångdubblat sitt värde. I dag kan FD avslöja att AIK och Olsson är inställda på affär i januari.

Kristoffer Olsson hann göra stormatcher mot Manchester United för Midtjylland innan hans stjärna dalade i den danska klubben. En mycket svår situation som pågick en längre tid innan AIK kom in i bilden, ett AIK som valde att bortse från Olssons problem och kontrovers som gjort honom kall i FCM:s miljö.

Men det blev en komplicerad transfer där IFK Norrköping till sist gav upp budgivningen med motiveringen att det hade blivit för dyrt. AIK däremot stod på sig och det blev en affär som kostade åttasiffrigt belopp (bara i övergång) men som nu kan sluta i en av svensk fotbolls största deals någonsin.

Men Olssons resa i AIK har inte varit någon självklar sådan. Det skulle börja tungt i AIK och Olsson var inte alls den frontpelare han var köpt till att lysa som.

Det skulle ta tid.

Kritiken och ifrågasättande fanns där men Rikard Norling höll likväl i och i match efter match ingick han i Norlings startlag.

I år har den 23-årige mittfältaren haft sitt stora genombrott. Hans värde har mångdubblats och huvudrollen är, enligt många, hans i det AIK som precis tagit hem sitt första SM-tecken på närmare tio år.

Och intresset är där efter för honom och har varit så året igenom.

Bland annat Expressen men även FotbollDirekt har tidigare under året berättat om hur så AIK och huvudpersonen i så väl januari som i augusti sagt nej till tunga bud.

I början av året var det ryska slantar på 20 000 000-25 000 000 (bland andra ryska Rostov) som nobbades och så sent som i augusti bekräftade hans agent Per Jonsson att det fanns klubbar som var beredda med 35 miljoner – men även den gången nekade alltså både AIK och Olsson.

Men i dag kan FD avslöja att det sannolikt snart inte går att behålla det här namnet längre för AIK. Det är upplagt för en transfer som kan göra AIK-stjärnan till Sveriges tredje dyraste spelare genom tiderna – och tillika AIK:s största mittfältstransfer någonsin.

Enligt FD:s källor finns ännu inte ett direkt nytt bud inför januarifönstret men AIK:s pågående kontakter med utländska klubbar vittnar om att man nu kan tjäna 45-50 miljoner på att sälja stjärnan i januari. AIK ska med det ha sagt sig vara inställda på affär – om sådana pengar i slutänden verkligen kommer på bordet.

Det finns klubbar med intresse, enligt FD:s uppgifter från främst England, Tyskland, Ryssland och Italien.

Stora pengar på gång alltså men då ska man alltså komma i håg att det AIK så här långt haft råd att säga nej till så stora bud som det berättats om under året – samt att det här mycket väl kan vara ett namn som är allsvenskans högst rankade spelare, alla kategorier. Lägg där till även färsk svensk mästare och med ett kontrakt fram till december 2020.

FOTNOT: Allsvenskans topp-3 dyraste spelare genom tiderna är i dag följande namn:

1) Alexander Isak (fr AIK till Dortmund), pris: 90 000 000.

2) Zlatan Ibrahimovic (MFF-Ajax), pris: 82 500 000.

3) Mattias Svanberg (MFF-Bologna), pris: 50 000 000.