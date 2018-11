Vilka är ”Morgondagens stjärnor?” I dag spelas en ”Allstar-match” mellan de 32 största talangerna från division 1 norra och södra. Här är namnen som kommer visa upp sig för allsvenska scouter och agenter.

Det är division 1-föreningarnas intresseorganisation Ettanfotboll och huvudsponsorn Adidas som sett till att talangmatchen ”Morgondagens stjärnor” gör comeback efter ett par års vila.

De 16 bästa talangerna (födda 1998 eller senare) från respektive serie har valts ut och kommer att spela en match i dag mellan ”Norrlaget” och Söderlaget” på Tele2 arena.

”Hur mycket vill någon av storklubbarna göra om AIK:s Robin Jansson-saga?”. Från Oddevold i division I tidigare i år till osannolik utveckling och guldhjälte.

Norrlaget

Målvakter: Elias Hadaya, Assyriska FF Nahir Saliba, Arameisk-Syrianska IF

Försvarare: Wilhelm Loeper, Arameisk-Syrianska IF Adel Ziarat, Umeå FC Pontus Rödin, FC Linköping City Adnan Catic, BK Forward Samuel Persson, Sandvikens IF

Mittfältare: Artin Borsali, Arameisk-Syrianska IF Kevin Johansson, BK Forward Fredrik Hammar, Akropolis IF York Rafael, Sandvikens IF King Hägg Obinongo, Arameisk-Syrianska IF Daniel Hultqvist, Karlslunds IF HFK Jonathan Käller, Skellefteå FF

Anfallare: Eliyo Türken, BK Forward Monir Jelassi, Sollentuna FK

Tränare: Rickard Nilsson, BK Forward Jonatan Partin, Arameisk-Syrianska IF

Söderlaget

Målvakter: Robin Streifert, Ängelholms FF Martin Lucena Londono, IK Oddevold

Försvarare: Filip Karlin, Ljungskile SK Anton Hallstensson, Åtvidabergs FF Oscar Zachrison, Ängelholms FF Niklas Svensson, Ängelholms FF Erik Hedenquist Utsiktens BK

Mittfältare: Adam Fägerhag, Husqvarna FF Simon Marklund, Åtvidabergs FF Tobias Karlsson, Torn IF Alexander Engholm, Ängelholms FF Rasmus Örqvist, Skövde AIK Elmar Abraham, Skövde AIK

Anfallare: Oliver Stojanovic-Fredin, Ängelholms FF William Granath, Skövde AIK Tarek Alnator, Husqvarna FF

Tränare: Besnik Llazani, Kristianstad FC Rickard Johansson, Åtvidabergs FF

Domare: Adam Ladebäck, Visby Assisterande: Youssef Bennani, Bandhagen Assisterande: Alexander Öhnedal, Värmdö Fjärdedomare: Hugo Wennström, Visby

Morgondagens stjärnor-matchen kommer att sändas på ettanplay.se med studio från kl 14.00 och matchstart klockan 15.00.