Foto: Bildbyrån.

Det råder oklarheter om vem som ska träna Kalmar FF 2019. Den nuvarande huvudtränaren Henrik Rydström har inte fått besked kring framtiden. – Det är ganska låg nivå nu, säger Rasmus Elm till Barometern.

När Nanne Bergstrand blev sjukskriven i somras på grund av utmattningsdepression så tog assisterande tränarna Henrik Rydström och Jens Nilsson över.

Tanken var att det bara skulle vara en temporär lösning i väntan på att Bergstrand skulle återhämta sig.

Men förra veckan nåddes vi av beskedet att den rutinerade tränaren inte kommer tillbaka till Kalmar. Energin som skulle krävas för en comeback fanns helt enkelt inte.

Vem som skall träna klubben nästa år är det fortfarande ingen som vet. Lagets största stjärna Rasmus Elm har i alla fall sin bild klar:

– Jag tycker att ”Henke” ska vara kvar. Henrik har, tillsammans med ”Jensa” (Jens Nilsson) och Festim (Pasho), börjat bygga något värdefullt och det är vad Kalmar FF behöver. Nanne (Bergstrand) kom in i fjol och i våras hade vi en ny stil. Vi bytte stil i höstas och visst fanns det fortfarande saker att jobba med men vi kom in i ytor vi ville åt, skapade lägen. ”Henke” har börjat bygga någonting och tagit steg. Man måste börja någonstans. Kommer det in en annan tränare nu så blir det en tredje stil och då har vi kastat bort två år.

Tänkbara ersättare på tränarposten, Mikael Stahre och gamle Elfsborgstränaren Magnus Haglund har båda nämnts i medierna de senaste dagarna.

En fråga som kanske är än viktigare för klubben är den som handlar om att kunna förlänga avtalet med just nämnda Elm.

Parterna har börjat diskutera frågan men är fortfarande långt ifrån en överenskommelse:

– Ja, det är en cirkus och karusell nu. Allt beror på vad som händer.

Vem som blir tränare, till exempel? undrar Barometern.

– Ja, och hur allt sköts och vad Kalmar FF vill nu och i framtiden, det är många parametrar. Det är ganska låg nivå just nu, säger Rasmus Elm.