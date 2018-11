IFK Norrköping jagar ständigt nya talanger. Nästa destination för scouten Stig Torbjörnsen att försöka hitta guldkorn i är Costa Rica: - Jag är här just nu, avslöjar han för NT. Den allsvenska säsongen har precis avslutats. Men reda

11 november

Grattis, AIK - bäst på att vinna och överlägset bäst på att INTE förlora. AIK har gjort en säsong lite som en elegant och tekniskt överlägsen boxare i The Noble Art of Self Defense. Motståndarna har sannerligen försökt med slag eft