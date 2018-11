Hammarbystjärnorna Rodic och Djurdjic har hamnat i rejäla bryderier. Båda har tvingats be om ursäkt för att ha synts på AIK:s guldfest på en nattklubb i Stockholm. Här SVENSKA FANS Bajen-redaktion.

”Självklart blir folk upprörda. Inte OK. Inte OK någonstans. MEN de har visat ånger och bett oss om ursäkt. Både till supportrar och förening”.

I 29 omgångar så hade Hammarby en topp-3-placering innan det sprack i sista omgången. In i det sista fanns chansen med efter 3-3 mot Östersund samtidigt som MFF gjorde sitt mot Elfsborg så går likväl Bajen ”tomhänta” från säsongen.

Å andra sidan har året blivit ett resultatmässigt lyft för Hammarby Fotboll som ingen rimligen kunnat föreställa sig. Från superettan och allsvensk etablering över ett par år kring topp-10 – till toppstrid.

Frågan är vilken besvikelse som just nu är som mest infekterad?

Den missade tredjeplatsen eller det som kretsar kring Nikola Djurdjic och Vladimir Rodic nattklubbbesök på AIK:s guldfest som under gårdagen hamnade på sportmedias förstasidor?

”När det sved som mest, stå på finkrog med de guldfirande antagonisterna från Solna är som en lavett av guds nåde. I vår sociala mediegeneration halas det ut hat och galla över de två innan krogen i fråga knappt hunnit stänga. Samma kärlek de får på läktarna när de springer skiten ur sig för oss samma oförtret får de tillbaka om de gör bort sig. Som vilket passionerat kärleksförhållande som helst, skriver i eftermiddag Svenska Fans-redaktören Tommy Fagerberg.

Men skribenten manar samtidigt till lugn och hävdar att turbulensen nu får för stora proportioner. Med ursäkterna och ångern som duon kommit med så vill han bryta det drev som pågår. Speciellt efter följande Jesper Jansson-citat: ”De har fått en jäkla markering från klubb och supportrar”.

Tommy Fagerberg tar sedan inte minst Djurdjic i försvar:

”Det finns knappast någon som blöder mer för tröjan än Nikola”.

”Det finns ingenting mer att tillägga. Kom igen nu, folks. Nu skiter vi det här och gnuggar vidare. Nästa år då jävlar”!