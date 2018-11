När allsvenskan tog sommarledigt låg Malmö FF tia i allsvenskan. Sen dess att Uwe Rösler tog över förlorade MFF bara en match och säkrade Europaspel i den sista omgången. Med facit i hand kunde sportchefen Daniel Andersson inte ha träffat mer rätt i sin rekrytering.

– Vi är laget som gjort bäst ifrån oss i allsvenskan sedan han tog över och kvalade in till gruppspelet i Europa League. Klart att vi är enormt nöjda, säger han till FotbollDirekt.se.

Vårsäsongen var hemsk för Malmö FF.

Så dålig att klubben beslutade att sparka den regerande guldtränaren Magnus Pehrsson efter förlusten mot Trelleborg i maj.

– Våra resultat hittills är en stor besvikelse. Det är ett tråkigt men nödvändigt beslut. Nu är min uppgift att omprioritera resurser för att skapa bästa förutsättningar för Daniel Andersson, sa vd:n Niclas Carlnén.

Sportchefen Daniel Andersson klev ned från kontoret och rattade laget i de sista tre omgångarna innan sommaruppehållet. Inför hösten gjorde MFF klart med tysken Uwe Rösler och man fick en omgående effekt av tränarbytet.

I omstarten besegrades Sirius med klara 4-0 på bortaplan och resten är historia. Det blev bara en enda förlust i det allsvenska seriespelet (borta mot Norrköping) under hösten och i den sista omgången gick skåningarna om Hammarby och knep tredjeplatsen.

Daniel Andersson sover av allt att döma gott om nätterna efter att MFF säkrat Europaspel även nästa säsong.

– Klart att det var jätteviktigt för oss. Med tanke på var vi låg efter tolv matcher så är vi väldigt nöjda med hur säsongen blev. En tredjeplats i allsvenskan och att vi kvalade oss in till gruppspelet i Europa League, säger han till FotbollDirekt.se.

Hur betydelsefull har Uwe Rösler varit i det här?

– Resultaten talar ju för sig själv. Vi har varit det laget som gjort bäst ifrån sig i allsvenskan sen han tog över. Vi kvalade in till Europa Leagues gruppspel och slutade trea vilket betyder Europa nästa år också. Vi är enormt nöjda. Allt vi hoppades på har slagit in, säger Andersson och går in på bitar i Röslers ledarskap som lyft klubben under hösten.

– Nej, men det märks att han varit på en hög nivå. Det är en rutinerad tränare som är väldigt professionell, noggrann i alla förberedelser, han är detaljerad och ställer krav. Det märks att han har erfarenhet från att träna i England.

När andra allsvenska lag loggar ut allt eftersom så måste MFF fortsätta träna för att hålla formen inför avgörandet i Europa League, där hemmamatch mot Genk och bortamatch mot Besiktas väntar. Hur ska MFF hålla formen?

– Vi har en cupmatch mot Lund nästa torsdag som ju är en träningsmatch. Sen spelar vi mot Genk och har eventuellt en match till där, det är inte spikat ännu.

Inför matchen mot Besiktas den 13 december kommer MFF att åka på ett träningsläger till spanska Marbella.

– Vi åker dit på läger och har planerat för en träningsmatch. Motståndet är inte spikat där heller utan vi får återkomma. Vi är glada att vi har en tävlingsmatch i svenska cupen, även om det är mot ett lag från lägre nivå, och sen hoppas vi kunna hålla nivån och pricka formen ändå.

Ett träningsläger är även inplanerat efter årsskiftet. De senare åren har MFF valt att resa till USA och Florida. Men Andersson är fåordig kring när och var den resan går.

– Vi börjar väl närma oss ett beslut där. Vi går ut med det på hemsidan när allt är spikat.