Foto: Bildbyrån

I somras värvade Helsingborg IF in anfallaren Wanderson do Carmo. I podcasten Lundh berättar brassen nu om rasismen han utsattes för under sin tid i Ryssland.

– Inför matchen kastade de bananer mot oss, och gjorde apljud, säger stjärnan.



Wanderson är ett bekant namn i den svenska fotbollen.

Han kom redan som 20-åring till Gais, år 2007. I Göteborgslaget fullkomligt öste han in poäng, 45 mål och 31 målgivande passningar på 129 matcher.

Intresset för den växande stjärnan hade varit stort i många år.

Krasnodar lånade först in brasilianaren, innan man 2013 valde att göra övergången permanent En som då redan fanns i laget var Andreas Granqvist, som igår kunde kamma hem priset som årets försvarare.

32-åringen gästade igår podcasten Lundh där han bland annat berättar om sin tid i Ryssland och att det inte alltid var så lätt:

– Ibland var det så när man spelade mot Zenit Sankt Petersburg. Innan matchen tog jag och en annan svart spelare från Ryssland en liten promenad, men de sade att jag inte skulle göra det för att staden var rasistisk, säger Wanderson och fortsätter berätta att rasismen även fanns inne på fotbollsarenorna.

– Inför matchen kastade de bananer mot oss, och gjorde apljud. Det var första gången jag såg det i fotbollen. Det var konstigt. Men så är det inte med alla lag i Ryssland.

Totalt blev det 49 mål på 154 matcher och sammanlagt fem år i Ryssland. Han fick också med sig en skytteligavinst från tiden i Krasnodar. Säsongen 2012/2013 blev det delad vinst med Djurgårdsbekantingen Yura Movsisyan, 13 mål vardera.

Även fast rasistiska tillbud var ett återkommande tema så skrämde det aldrig honom.

– Inte rädd. Men det var inte så bra. Nu har de stränga straff mot sådant. Men det var konstigt att spela fotboll när de kastar in bananer. Din familj undrar vad som händer när de är där och kollar.

Nu hemma till tryggheten i Sverige har det blivit fyra matcher från start och fyra inhopp totalt för den numera rutinerade HIF-spelaren.

Kontraktet som han skrev på med Helsingborgs IF sträcker sig till och med säsongen 2020 med en option för ytterligare ett år.

PEDER VENSETH