Efter varje omgång utser FotbollDirekts redaktion omgångens bästa elva: FD-elvan. Vilken formation den utgår från ändras beroende på vilka spelare som är de bästa spelarna. Nedan är sammanställningen med alla spelare som varit med i veckans lag minst en gång under årets 30 omgångar.

Ett flertal olika formationer har använts (4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 3-5-2 osv) varför det är olika antal spelare nominerade position för position, bortsett från målvaktspositionen då givetvis. Vissa spelare har också spelat på flera olika positioner från match till match, vi har valt att utgå från spelarens grundposition.

Namn, klubb, antal uttagningar i veckans lag.

MÅLVAKTER

Isak Pettersson, IFK Norrköping (5)

William Eskelinen, Gif Sundsvall (4)

Oscar Linnér, AIK (3)

Nikola Petric, IF Brommapojkarna (3)

Oscar Jansson, Örebro SK (3)

Peter Abrahamsson, BK Häcken (2)

Lucas Hägg Johansson, Kalmar FF (2)

Marko Johansson, Trelleborgs FF (2)

Budimir Janosevic, AIK (1)

Tommi Vaiho, Djurgårdens IF (1)

Davor Blazevic, Hammarby IF (1)

Johan Wiland, Hammarby IF (1)

Johan Dahlin, Malmö FF (1)

Aly Keita, Östersunds FK (1)

FÖRSVARARE

Andreas Johansson, IFK Norrköping (8)

Alexander Milosevic, AIK (8)

Viktor Elm, Kalmar FF (5)

Oscar Lewicki, Malmö FF (5)

Marcus Danielsson, Djurgårdens IF (4)

Björn Paulsen, Hammarby IF (4)

Jesper Arvidsson, IK Sirius (4)

Per Karlsson, AIK (3)

Daniel Sundgren, AIK (3)

Heradi Rashidi, AIK (3)

Mads Fenger, Hammarby IF (3)

Neto Borges, Hammarby IF (3)

David Fällman, Hammarby IF (3)

Robin Jansson, AIK (2)

Robert Lundström, AIK (2)

Godswill Ekpolo, BK Häcken (2)

Erik Johansson, Djurgårdens IF (2)

Behrang Safari, Malmö FF (2)

Filip Dagerstål, IFK Norrköping (2)

Henrik Castegren, IFK Norrköping (2)

Ian Smith, IFK Norrköping (2)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (2)

Viktor Tranberg, Örebro SK (2)

Rasmus Lindkvist, AIK (1)

Joona Toivio, BK Häcken (1)

Kebba Ceesay, Dalkurd FF (1)

Alex De John, Dalkurd FF (1)

Niklas Gunnarsson, Djurgårdens IF (1)

Jonathan Augustinsson, Djurgårdens IF (1)

Jonas Olsson, Djurgårdens IF (1)

Ibrahim Dresevic, IF Elfsborg (1)

Rami Kaib, IF Elfsborg (1)

David Myrestam, Gif Sundsvall (1)

Jonathan Tamimi, Gif Sundsvall (1)

Simon Sandberg, Hammarby IF (1)

Ludvig Öhman Silwerfeldt, IF Brommapojkarna (1)

Erik Figueoa, IF Brommapojkarna (1)

Carl Starfelt, IFK Göteborg (1)

André Calisir, IFK Göteborg (1)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (1)

Emil Salomonsson, IFK Göteborg (1)

Jon Gudni Fjoluson, IFK Norrköping (1)

Kasper Larsen, IFK Norrköping (1)

Franz Brorsson, Malmö FF (1)

Eric Larsson, Malmö FF (1)

Egzon Binaku, Malmö FF (1)

Alexander Blomqvist, Trelleborgs FF (1)

Daniel Björnquist, Örebro SK (1)

Tom Pettersson, Östersunds FK (1)

Ronald Mukiibi, Östersunds FK (1)

Noah Sonko Sundberg, Östersunds FK (1)

MITTFÄLTARE

Kristoffer Olsson, AIK (10)

David Batanero, Gif Sundsvall (5)

Romain Gall, Gif Sundsvall/Malmö FF (5)

Serge-Junior Martinsson Ngouali, Hammarby IF (5)

Alexander Fransson, IFK Norrköping (5)

Nahir Besara, Örebro SK (5)

Jeppe Andersen, Hammarby IF (4)

Hosam Aiesh, Östersunds FK (4)

Daleho Irandust, BK Häcken (3)

Jonathan Ring, Djurgårdens IF (3)

Jiloan Hamad, Hammarby IF (3)

Simon Thern, IFK Norrköping (3)

Philip Haglund, IK Sirius (3)

Tesfaldet Tekie, Östersunds FK (3)

Sebastian Larsson, AIK (2)

Enoch Kofi Adu, AIK (2)

Alexander Faltsetas, BK Häcken (2)

Yukiya Sugita, Dalkurd FF (2)

Fredrik Ulvestad, Djurgårdens IF (2)

Daniel Gustavsson, IF Elfsborg (2)

Maic Sema, Gif Sundsvall (2)

Muamer Tankovic, Hammarby IF (2)

Junes Barny, Hammarby IF (2)

Giorgi Kharaishvili, IFK Göteborg (2)

Arnor Sigurdsson, IFK Norrköping (2)

Gudmundur Thorarinsson, IFK Norrköping (2)

Sam Lundholm, IK Sirius (2)

Rasmus Elm, Kalmar FF (2)

Sören Rieks, Malmö FF (2)

Ken Sema, Östersunds FK (2)

Nabil Bahoui, AIK (1)

Anton Salétros, AIK (1)

Panajotis Dimitriadis, AIK (1)

Erik Friberg, BK Häcken (1)

Nasiru Mohammed, BK Häcken (1)

Ahmed Awad, Dalkurd FF (1)

Ferhad Ayaz, Dalkurd FF (1)

Juanjo Ciercoles, Gif Sundsvall (1)

Simon Lundevall, IF Elfsborg (1)

Stefan Ishizaki, IF Elfsborg (1)

Imad Khalili, Hammarby IF (1)

Vladimir Rodic, Hammarby IF (1)

Christopher Brandeborn, IF Brommapojkarna (1)

Mix Diskerud, IFK Göteborg (1)

Sebastian Ohlsson, IFK Göteborg (1)

Fredrik Oldrup Jensen, IFK Göteborg (1)

Herman Hallberg, Kalmar FF (1)

Isak Magnusson, Kalmar FF (1)

Fouad Bachirou, Malmö FF (1)

Anders Christiansen, Malmö FF (1)

Bonke Innocent, Malmö FF (1)

Arnor Traustason, Malmö FF (1)

Filip Rogic, Örebro SK (1)

Simon Kroon, Östersunds FK (1)

ANFALLARE

Paulinho, BK Häcken (7)

Linus Hallenius, Gif Sundsvall (7)

Markus Rosenberg, Malmö FF (6)

David Moberg Karlsson, IFK Norrköping (5)

Tino Kadewere, Djurgårdens IF (4)

Henok Goitom, AIK (3)

Tarik Elyounoussi, AIK (3)

Nicolas Stefanelli, AIK (3)

Nikola Djurdjic, Hammarby IF (3)

Elias Már Omarsson, IFK Göteborg (3)

Alexander Jeremejeff, Malmö FF/BK Häcken (3)

Dino Islamovic, Östersunds FK (3)

Kerim Mrabti, Djurgårdens IF (2)

Pa Dibba, Hammarby IF (2)

Issam Jebali, IF Elfsborg (2)

Carlos Strandberg, Malmö FF (2)

Kennedy Igboananike, Örebro SK (2)

Saman Ghoddos, Östersunds FK (2)

Viktor Lundberg, BK Häcken (1)

Mohamed Buya Turay, Dalkurd FF (1)

Aliou Badji, Djurgårdens IF (1)

Peter Wilson, Gif Sundsvall (1)

Kristjan Floki Finnbogason, IF Brommapojkarna (1)

Philip Hellquist, IF Brommapojkarna (1)

Benjamin Nygren, IFK Göteborg (1)

Robin Söder, IFK Göteborg (1)

Kalle Holmberg, IFK Norrköping (1)

Viktor Prodell, IF Elfsborg (1)

Chinedu Obasi, IF Elfsborg (1)

Erton Fejzullahu, Kalmar FF (1)

Papa Diouf, Kalmar FF (1)

Marcus Antonsson, Malmö FF (1)

Moses Ogbu, IK Sirius (1)

Victor Sköld, Örebro SK (1)

Jamie Hopcutt, Östersunds FK (1)