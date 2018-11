STOCKHOLM. Andreas Isaksson gjorde under söndagen karriärens sista match när Djurgården besegrade Sirius - och efteråt fick han massiva hyllningar på Tele2 Arena. 37-åriga målvakten, som många anser är Sveriges bästa på positionen genom

AIK är svenska mästare 2018 - kolla in bilderna från Gnagets magiska eftermiddag! [caption id="attachment_470971" align="alignnone" width="640"] Publikrekord på Guldfågeln Arena - 11 991 åskådare. Runt 6000 av dessa AIK:are...[/caption]

Idag 18:07

Grattis, AIK - bäst på att vinna och överlägset bäst på att INTE förlora. AIK har gjort en säsong lite som en elegant och tekniskt överlägsen boxare i The Noble Art of Self Defense. Motståndarna har sannerligen försökt med slag eft