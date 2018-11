AIK har vunnit SM-guldet. Det första nära tio år. Inte sedan 2009, trots närmast idel topplaceringar. Nu har det hänt igen och rena yran nere i Kalmar. FD:s krönikör är en av få som trodde på AIK mer än MFF.

– Ja, det var inte många som höll AIK före MFF men jag gjorde det. Egentligen logiskt, AIK har sedan i vintras känts tyngre och snäppet mer genomarbetat, anser Magnus Österberg.

AIK har blivit mästare och är det efter 1- 0 på bortaplan. Guldfågeln arena blev just guld värd för alla AIK:are denna afton.

Norrköping gjorde vad man kunde, in i det sista och vann likaså på sitt håll. 15:e raka där utan förlust för östgötarna – men inte ens det räckte.

Men AIK nu alltså mästare under en vibrerande söndag runt om i fotbolls-Sverige.

Spända anleten in i det sista vid sidan av planen när Rikard Norling, Daniel Sundgren och AIK-bänken stirrade mot vad som hände in action – och hur sekunderna sakta sjunk undan.

Till AIK:s fördel!

Fansen hade tagit sig in över avspärrningar och räcken från läktarplats och stod nere vid kortlinjen i hundratal i slutskedet på Guldfågeln (nytt publikrekord denna afton).

Tätt, tätt! Tätt!

AIK nu alltså mästare efter den största satsning i modern tid.

Ekonomiskt. Definitivt.

Över 40 000 000 har det kostat att bygga denna guldupplaga allt sedan förra sommaren.

Placeringarna den senaste sjuårsperioden är följande: 4-2-3-3-2 -2 och nu etta.

– Det är välförtjänt. Det är ett så oerhört bra jobb av AIK. Rikard Norlings ledarskap. Jag känner att han inte riktigt fått cred för hur han utvecklats som tränare, för det har han. Titta på Björn Wesström och Tobias Ackemann (chefscout). Titta även på i skymundan Nebojsa Novakovic i Vasalund och ett farmarlag av så hög klass, säger FotbollDirekts krönikör.

– Nej, AIK har ett mer genomarbetat lag namn för namn och systematik än MFF. All respekt för MFF men det säger väl allt om AIK att man faktiskt utmanar ett Malmö som har så otroligt stora resurser.

Magnus Österberg fortsätter:

– Det viktigaste bakom AIK:s guld i år är följande, säger han och radar upp:

1) Lagbygget, 2) Metodiken, 3) Scoutingen, 4) Hur man klarat motgångarna (allvarliga skador och sjukdomar), 5) Norlings konsekvens, 6) Norlings utveckling – och 7) Wesströms aura och handlingskraft som boss.

Vidare så ombeds Österberg att ranka AIK:s topp-3 av viktigaste spelare bakom detta SM-guld:

– Oscar Linnér! Men titta på honom! Titta på hans problem han tidigare hade, titta så jagad han varit i sociala media, till och med egna fansen har gått hårt åt honom. Som han har utvecklats! Nu kan han säljas för säkert 30 000 000 av vad jag hör. Tvåa är Kristoffer Olsson och trea Henok Goitom.

– Vad Norrköping har saknat? Men jag tror inte att IFK saknat just någonting. Normalt ska det räcka för guld det man gjort i år.

– Nu har det inte gjort det. Men det handlar mest om tillfälligheter. Men ska jag peka på något så har AIK helt enkelt lite, lite mer av organisation, försvarsspelet – och detta trots att man förlorat Nisse och Jesper Nyholm – och Daniel Sundgrens problem. Ja, det är egentligen en saga det i sig. Som man drabbats men ändå vilken kvalité man lyckats med. Att trots det ändå bygga allsvenskans defensiv nummer ett.

Vad är bättre än förra året, hur har AIK växt, därför att defensivt har ju AIK sannolikt varit bäst i ett antal säsonger vi det här laget?



– Skulle säga att det handlar om Tarik Elyounoussi och Adu. Tarik och det han tillfört av kvalité offensivt. Så otroligt professionell – och så Adu och den bredd och ryggrad han så stoiskt bidrar till. Och Stefanelli som alltså fått nöja sig som avbytare – men högre klass än vad han får uppmärksamhet för.