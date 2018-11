Grupp I lever i allra högsta grad och det lag som vinner denna match har goda förutsättningar att ta sig vidare från gruppspelet. Malmö ligger tvåa med fyra inspelade poäng, Sarpsborg ligger trea med fyra poäng och Besiktas ligger sist med tre poäng. Värt att notera är att belgiska gruppettan Genk tar emot Besiktas på hemmaplan samtidigt som Malmö möter Sarpsborg. Klarar Malmö av att ta en viktig seger inför hemmafansen?

Matchinfo

Malmö-Sarpsborg

Fotboll, Europa League, Sverige

torsdag 8:e november kl. 18:55.

Skador och frånvaro, Malmö

Malmö har ett bra läge. Det har funnits frågetecken för Anders Christiansen men han ska vara redo för spel.

Skador och frånvaro, Sarpsborg

Sarpsborg fick klara sig utan mittfältskuggen Kristoffer Zachariassen i helgen. Han är dock inkluderad i matchtruppen och har åkt med laget till Malmö. Det återstår att se i vilken omfattning han kan användas Helhetsläget är bra.

Inbördes möten,

Sarpsborg-Malmö 1-1

Läget i laget, Malmö

Malmö har imponerat på oss under hösten. Spelet i Allsvenskan har varit starkt en längre tid och resultaten i Europa League har varit hyggliga. Den inledande matchen borta mot Genk slutade visserligen med en odiskutabel 0-2-förlust, men Genk är ett bättre lag än vad många tror och den förlusten ska inte överdrivas. Det följdes upp av en imponerande 2-0-seger på hemmaplan mot Besiktas där Malmö visade härlig karaktär. Den senaste matchen borta mot Sarpsborg slutade 1-1. Malmö tappade in ett sent mål i den matchen men Sarpsborgs kvittering var logiskt sett till spel och skapade chanser.

Läget i laget, Sarpsborg

Sarpsborg rankades som gruppens sämsta lag på förhand och vi måste ge norrmännen en eloge för sättet de spelat på. Gruppspelet inleddes med en väntad 1-3-förlust på bortaplan mot Besiktas. Det följdes upp av en imponerande offensiv prestation i 3-1-segern hemma mot Genk. I den senaste gruppmatchen var Sarpsborg det bättre laget mot Malmö under långa stunder, även om de fick in 1-1-målet sent. Det som talar emot Sarpsborg är att två av de tre kommande matcherna avgörs på bortaplan.

Speltips

Visst ska Sarpsborg respekteras men man ska ha klart för sig att norrmännen är ett bättre lag hemma på konstgräset än vad de är på resande fot. Malmö hade en oväntat försiktig taktik borta mot Sarpsborg senast och det medförde att norrmännen kunde etablera mycket spel på offensiv planhalva. Nu är det Malmö som spelar på hemmaplan, vilket är ett jätteplus. Kvällens match spelas på naturgräs och så brukar skåningarna ha ett rejält publiktryck i ryggen. Vi räknar kallt med att Malmö kommer pressa tillbaka Sarpsborg och vi har svårt att se något annat än en bekväm hemmaseger. Sarpsborg förlorade sin enda bortamatch så här långt mot Besiktas med 1-3 och nu väntar en ny förlust. Vi lägger två spel i matchen. Dels Malmö med handikapp -1 (kräver seger med två mål eller fler) till oddset 2.70 och så spelar vi Malmö att leda i halvtid och att vinna matchen till oddset 2.40. Båda spelen hämtas från Betfair!