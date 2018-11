Storebrodern Oscar Linnér har stått för en hyllad säsong mellan AIK-stolparna. Nu kan lillebror Albin vara på väg till en allsvensk konkurrent. FD kan avslöja att GIF Sundsvall bjudit in 19-åringen till provspel. – Vi har fått en förfr

Idag 14:13

För fyra år sedan åkte Robin Strömberg ur allsvenskan med Mjällby. Snart kan han vara tillbaka på den största scenen. FD kan avslöja att anfallaren, som smällt in 39 mål på två säsonger för Ljungskile, bjudits in för att bekanta sig me