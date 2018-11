För fyra år sedan åkte Robin Strömberg ur allsvenskan med Mjällby. Snart kan han vara tillbaka på den största scenen. FD kan avslöja att anfallaren, som smällt in 39 mål på två säsonger för Ljungskile, bjudits in för att bekanta sig med GIF Sundsvall under veckan.

– Att spela i allsvenskan står högst upp på listan och att spela för GIF Sundsvall vore stort för mig, säger Strömberg till FotbollDirekt.se.

26-årige Robin Strömberg gjorde allsvensk debut för Mjällby 2011 och blev klubben trogen över 2014 när klubben åkte ur allsvenskan.

Sen dess har han hållit till i division 1-klubbarna Öster och Ljungskile. Sista två åren har anfallaren verkligen hittat rätt i Ljungskile där han i fjol gjorde 21 mål på 25 matcher.

I år har målsnittet fortsatt att vara högt. 18 mål har det hittills blivit för Ljungskile som har en match kvar att spela innan säsongen är över. Med ett högt målsnitt och ett kontrakt som löper ut efter säsongen är målkungen nu på större klubbars radar.

FD kan avslöja att det allsvenska succélaget GIF Sundsvall följt Strömberg under året och nu beslutat sig för att bjuda in honom. Under veckan kommer han att träna ett par pass och bekanta sig närmare med spelare och ledare.

Vill det sig väl så kan Strömberg snart bli allsvensk spelare igen efter ett par års omväg i division 1-fotbollen.

– Jag har fått en inbjudan att träna med laget i tre dagar och ska försöka visa så mycket jag kan. Jag har ju bra poängstatistik från mina två senaste år i Ljungskile så de har nog koll på mina kvaliteter, säger Strömberg till FotbollDirekt.se.

Sist han spelade i allsvenskan var han 22 år gammal och inte i närheten av den spelaren han är i dag.

– Jag var ung och har vuxit jättemycket av att spela division 1. Jag har mognat rejält som spelare och är en mycket bättre spelare nu än när jag gjorde matcher i allsvenskan för Mjällby. Då fick jag spela på många olika positioner och nu har jag väl mer hittat min roll här i Ljungskile. Nu har jag kommit tillrätta med positionen och blommat ut till en poängspelare.

Strömberg berättar att han i Ljungskile spelat som en av två anfallare i 4-4-2 men att han haft stora friheter i när han ska gå i djupled och när han ska hämta boll. Nu känner han sig redo för att ta steget tillbaka till elitfotbollen och allsvenskan. Väldigt gärna i GIF Sundsvall som han följt under året.

– Jag kollar mycket på allsvenskan och Sundsvall är en av de största överraskningarna. Sättet laget spelar fotboll på tilltalar mig. En underhållande fotboll som jag tror är väldigt utvecklande om du gillar ett passningsorienterat spel. Jag tror det är en jättebra miljö att utvecklas i och det verkar vara en klubb i harmoni av det man ser utifrån.

Du hoppas förstås att besöket leder till ett kontrakt med Giffarna?

– Det är klart att målsättningen är att de ska vilja ha mig. Allsvenskan är allsvenskan, så är det bara och att spela där och i GIF Sundsvall står högt på listan.

Giffarnas huvudtränare Joel Cedergren:

– Vi har fått honom rekommenderad till oss, frågat runt och tittat lite på honom. Låt oss se hur stort intresset är efter att han varit här, säger Cedergren till FD.

Sundsvall kommer även att testa AIK-talangen Albin Linnér som wingback. Läs mer om det här.