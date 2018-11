Foto: Bildbyrån

Djurgården besegrade Dalkurd med 2-1 på Gavlevallen under måndagskvällen, Stockholmslagets andra raka trepoängare. FD:s reporter Casper Nordqvist ger nedan sina intryck från drabbningen.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER DALKURD – DJURGÅRDEN 1-2

Din bild av första halvlek?

– Djurgården det klart bättre laget och 1-0 kom välförtjänt efter halvtimmen spelad när Aliou Badji snyggt prickade in ledningsmålet för gästerna. Dalkurds kvittering på hörna precis före halvtidsvilan kom som en blixt från klar himmel – för hemmalaget hade inte svarat för några bra första 45 minuter.

Samma visa efter paus?

– Det var rätt trött därute till en början, men när beskedet med kvarten kvar kom att BP inte bara kvitterat mot Elfsborg – utan även vänt på steken – blev det helt plötsligt action på Gavlevallen. Dalkurd då i behov av tre poäng för att behålla kvalplatsen – något Djurgården utnyttjade. Efter att Dalkurd tryckt på kontrade Djurgården i 90:e minuten och inhopparen Jonathan Ring sköt kliniskt 2-1 – vilket blev slutresultatet.

Du nämnde Badji. Åtta mål nu. Vad säger du om senegalesens säsong?

– Att han gjort det väldigt bra! Tre baljor på de två senaste matcherna nu, vilket så klart vittnar om att 21-åringen kommit igång. Klassmål i kväll! Man ska komma ihåg att det var Tino Kadewere som var Djurgårdens anfallare fram till VM-uppehållet och speltiden för Badji var rätt knapp. Trots att Tino såldes i somras har Badji inte varit helt given i startelvan för det och därför är det imponerande med åtta mål i allsvenskan – plus två viktiga fullträffar i Europa League-kvalet mot Mariupol. Bosse Andersson har tidigare gjort succéaffärer med afrikanska spelare som Omar Colley, Sam Johnson och Michael Olunga där sportchefen cashat in närmare hundra miljoner kronor för dessa tre spelare till Djurgården – och försvinner inte Badji redan i vinter tror jag att han kan explodera nästa år och bli Bosses nästa jätteklipp!

Dalkurd tappade i kväll kvalplatsen till Brommapojkarna. Vilket drama?!

– Ja verkligen. Det var nog inte många som räknade med att BP skulle besegra Elfsborg i Borås med 2-1, men starkt av Stockholmslaget som nu är två poäng före Dalkurd inför sista omgången!

Vilket lag fixar kvalplatsen?

– Det ska ju BP göra eftersom de har allt i egna händer och tar emot Trelleborg på hemmaplan i sista omgången, ett TFF som i kväll blev klart för superettan. Ett avsågat jumbolag på hemmaplan i sista omgången, ja bättre utgångsläge för tre poäng finns ju inte, BP! Dalkurd måste vinna mot Sundsvall och förlita sig på att Trelleborg fixar en pinne på Grimsta – då tar Dalkurd kvalplatsen tack vare klart bättre målskillnad än Brommapojkarna.