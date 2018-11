Foto: Bildbyrån

Allt talar för att AIK vinner guld i år, vilket då blir Per Karlssons andra allsvenska serieseger med sitt älskade Gnaget. Mittbacken blir känslosam när han tänker på sig långa tid i klubben. Snart har han spelat 300 allsvenska matcher i den svartgula dressen.

– Jag kommer att ha en koppling till AIK resten av mitt liv, säger han till Expressen.

Redan 2003 gjorde Per Karlsson allsvensk debut i AIK. Sex år senare var han tongivande i det lag som vann SM-guld 2009 och nu, ytterligare nio år senare kan trotjänaren lyfta pokalen igen.

Vinner AIK i morgon hemma mot Sundsvall vinner de SM-guld, likväl om de misslyckas i morgon men tar en trepoängare i sista omgången borta mot Kalmar. 32-årige Karlsson tar i så fall sitt andra SM-guld med Gnaget.

– Jag tror inte att det är så många och de kommer inte med så små mellanrum. Det är nästan tio år sedan det senaste guldet. Man blir en av få. Det handlar om att hitta en balans under matchen trots att man vill vinna guldet så gärna. Jag minns guldscenerna 2009 i Göteborg, det är väl de bilderna som jag ser framför mig. Ett liknande scenario. Men vi kan inte bli dumdristiga och gå all in från minut ett. Det kommer inte vara så på söndag, säger han till Expressen.

Karlsson är den spelare i AIK:s trupp som av naturliga skäl varit i klubben klart längst och som gjort flest matcher. Mittbacken är nu uppe i 274 allsvenska framträdanden. Han har kontrakt i ytterligare två år och ”Pertan” blir känslosam när han tänker på sin relation till den svartgula klubben.

– Med så här många år har AIK blivit en del av mitt liv. Jag har förstått att AIK kommer att vara det även efter att jag slutat, jag kommer att ha en koppling till AIK resten av mitt liv och vad klubben gett mig och det jag kunnat bidra med tillbaka. Det är en ömsesidig kärlek.