Zlatan Ibrahimovic gick inte bara ner sig rent kvalitetsmässigt när han gick från Manchester United till MLS och Los Angeles Galaxy, utan även lönemässigt. Enligt MLS:s egna uppgifter blir 37-åringen till och med slagen av förre Djurgårdensspelaren Yura Movsisyan.

MLS:s spelarfack har precis offentliggjort sin senaste uppdatering av lönestatistiken. Där kan man bland annat konstatera att vår svenska stora stjärna ”endast” drar in 1,5 miljoner dollar per år. Det gör att han landar på plats 28 i löneligan. Ettan på listan är den lille men ack så begåvade storspelaren Sebastian Giovinco med en lön på över 70 miljoner kronor.

Att Giovinco slår Zlatan kanske man kan förstå men att Djurgårdsfloppen Yura Movsisyan även han gör det med sina dryga 30 miljoner svenska kronor om året är desto mer uppseendeväckande.

Yura Movsisyan kom till Djurgården inför säsongen med starka meriter från bland annat ryska ligan och MLS. Djurgården lånade honom för vårsäsongen till att börja med. Och det stannade där. Yura gjorde bara fyra matcher (en från start) och noll mål.

Zlatan Ibrahimovic behöver ingen presentation – det senaste ryktet om Sveriges största superstjärna är att han skulle vara aktuell för Real Madrid i vinterfönstret. Att Zlatan bytte ner sig lönemässigt med flytten till MLS står klart. Men endast 1,5 miljoner dollar (13,6 miljoner kronor) om året?

En som inte riktigt tror på att Zlatan ”bara” drar in 1,5 miljoner dollar om året är Los Angeles Times-journalisten Kevin Baxter.

– Jag tror att det finns någon form av sidoaffär. Alla i Galaxy förnekar det. Sportchefen Jovan Kirovski sa att till mig att Zlatan får 1,5 miljoner dollar och det är allt han får. Men han har sitt klädmärke A-Z, jag tror att hans fru är aktiv i ett klädmärke på sin kant. De ska expandera till USA. Jag tror att Zlatan kommer att få pengar från nån annanstans. Jag har svårt att se att han skulle gå från 26 miljoner dollar till 1,5 miljoner dollar per år. Det är något som pågår vid sidan av, har Baxter sagt i podcasten Corner of The Galaxy enligt Expressen.

Peder Venseth