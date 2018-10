Mario Vasilj meddelade idag att karriären är över efter säsongen. 34-åringen har snart gjort sitt.

Vasilj kom till klubben 2006 från moderklubben Rydaholms GoIF och har tillhört Östers IF

sedan dess.

Han har spelat med laget i divison 1, superettan och allsvenskan.

Kontraktet löper ut efter säsongen och det blir därför naturligt för Vasilj att avsluta sin

karriär i samma veva.

2016 blev Mario eller Majje som han kallas bland fansen utsedd till årets back i division 1.

Det blev strax under 300 matcher för Vasilj i den småländska klubben.

– Jag tror att det kommer kännas in i hjärtat. Öster har varit en stor del av mitt liv. Det är

ingenting som jag tar lätt på. Sedan har det varit ett år där det här beslutet har smällt in

med tiden, säger Mario Vasilj till Smålandsposten.

Vasilj medger att det finns flera bidragande faktorer som lett framtill att detta beslutet har

tagits, bland annat åldern, tidsfaktorn och motivationen.

– Om Öster behöver mig i framtiden kommer jag alltid att finnas tillgänglig.

PEDER VENSETH