FOTBOLLDIREKT I SAMARBETE MED SVENSKA FANS

Djurgården kom alltså inte åt AIK i gårdagens derby men likväl en poäng och nu fyra av sex i två senaste derbyn. Men liksom för AIK – låga betyg från sin redaktion på SVENSKA FANS.

Men det fanns ett undantag; målvakten Tommi Vaiho och Jonas Olsson fick under knappa omständigheter gå in och ersätta Andreas Isaksson.

Och Dif-målvakten som sällan fått gå in istället för Andreas Isaksson visade stora kvaliteter. Frågan är om han nu inte på allvar gjorde sig till en kandidat när den 37-årige legendaren snart har gjort sitt?

Kvaliteter visade även Jonas Olsson som anses ha varit nummer ett defensivt för Djurgården i detta derby, ”Han är ledaren”.

Dock så är ju stjärnan på väg bort sedan han efter söndagens match för FotbollDirekts utsände berättat om hur vare sig han eller Bosse Andersson är intresserade av att förhandla om ett nytt kontrakt. Olsson är helt enkelt förlorad för Dif.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig

Djurgården gjorde alltså vad kanske inte så många trott att man skulle klara av, en poäng mot blivande mästarna. Med det håller man undan om åttondeplatsen, fyra poäng före ÖSK.

Här ett urval av betyg från SVENSKA FANS Djurgården och redaktören Björn Johnson:

Fredrik Ulvestad 2

”En stadig pjäs på Djurgårdens mittfält som hade full koll på de offensiva spelarna i AIK”.

Erik Johansson 2

”Spelade på gränsen i första halvlek och var vital för Djurgårdens defensiva spel. Offensivt fanns det mer att önska”.

Kerim Mrabti 2

”Det vill sig inte riktigt för Mrabti. Många nästan-lägen”.

Nicklas Bärkroth 1 (ut 79 min)

”Har ingen bra dag på jobbet. Slår dåliga inlägg, utmanar alldeles för sällan, skapar ingenting”.

Omar Eddahri 1 (ut 56 min)

”Har inte heller någon vidare dag på jobbet. Uträttar ingenting”.

HÄR SVENSKA FANS ALLA BETYG PÅ DJURGÅRDEN EFTER GÅRDAGENS DERBY !