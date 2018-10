Foto: Bildbyrån

Malmö tog tre blytunga poäng hemma mot Hammarby. Skåningarna hämtade upp 0-1-underläge och vann med 2-1 där Markus Rosenberg blev matchvinnare.

Det skiljde fem poäng mellan fjärdeplacerade Malmö och tabelltvåan Hammarby inför dagens möte. Klockan 13 drabbade de två storklubbarna samman i Skåne och det är ju ett MFF som är på jakt efter Europaplats (även trean Norrköping fem pinnar före Uwe Röslers manskap inför i dag).

På torsdag spelar MFF viktigt Europa League-möte borta mot Sarpsborg i gruppspelets tredje omgång, men det märktes inte i elvan – för det var bästa möjliga lag som Rösler ställde på benen, eller ja… en viss Anders Christiansen saknades såväl i elvan som i truppen, ett blytungt avbräck för MFF så klart.

I Hammarby saknades Johan Wiland som missar resten av säsongen och han ersattes av Davor Blazevic. Dessutom bänkades Neto Borges. Stefan Billborns motivering att han ville ha en starkare huvudspelare i boxen. Bajen med fyra mittbackar i försvaret.

Heta känslor direkt. Redan i den tredje minuten tryckte Rodic till Rieks som åkte i backen – varpå dansken blev fly förbannad på Paulsen och gav sin landsman en rejäl knuff.

Oj oj oj, Rieks och Paulsen i het batalj igen, denna gång i sjätte minuten. Paulsen med dobbarna i magen på Rieks och MFF-spelaren i backen till vänster utanför straffområdet. Frispark MFF och gult kort Paulsen.

Safaris frispark bra, men nicken inte på mål från Nielsen.

Fint MFF-läge i nionde minuten när Blazevic boxade bollen rakt ut till Eric Larsson som gick på skott, men över…

Tankovic vek in i banan i 14:e minuten och kom till skott, men bra bit över.

Riktigt vass Bajenkontring i 18:e minuten. Paulsen med perfekt passning i djupled till Djurdjic som vek inåt i banan och släppte sedan bollen vidare till Rodic som sköt, men Dahlin räddade. Returen ut till en offsidestående Hamad och därmed avblåst. Djurdjic och Rodic, liksom Hamad, med ett förflutet i MFF.

Fin hyllning av bortgångne Labinot Harbuzi då spelet stannade av i 23:e minuten för att hedra den tidigare MFF-spelaren.

Otroligt nära 1-0 MFF minuten därpå när Bachirou lyfte in bollen och Rosenberg på volley styrde den mot bortre, men tätt över.

Straff Bajen i den 29:e minuten! Paulsen med lång löpning på högerkanten och inspel till Djurdjic – som fälldes av Nielsen.

MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! Jiloan Hamad bombsäker från elva meter och 1-0 Hammarby. Släkten är värst brukar det heta och den tidigare MFF-spelaren med mål på Stadion för sitt Bajen. Hamad valde att fira målet.

Safari irriterad på Rodic i den 43:e minuten och slog till Rodic hand. Det gillade INTE Djurdjic som rusade mot Safari och de två skrek på varandra. Safari varnad och avstängd i nästa match, vilket är AIK borta.

MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! Kvitterat i Malmö, 1-1!

Den andra halvleken hann bara pågå i tre minuter innan MFF fick in bollen i nät. Lewicki passade fram Eric Larsson som spelade in bollen i mitten. Björn Paulsen försökte undvika att göra självmål men i stället lyckades Marcus Antonsson trycka in bollen bakom Blazevic.

MÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! 2-1 Malmö – och det efter ett drömanfall. Rosenberg med en yttersidapassning och Antonsson tog sin runt inne i straffområdet och spelade snett inåt bakåt till just Rosenberg som smällde in 2-1 för MFF efter knappa timmen spelad.

Skott i 68:e minuten från Jeppe Andersen, men en bit över.

Första bytet i matchen och det direkt efter Andersens avslut. Det var Rösler som gjorde det. Ut med Oscar Lewicki och in med Bonke Innocent.

Samtidigt också dubbelbyte i Bajen. Ut med Vladimir Rodic och Simon Sandberg och in med Leo Bengtsson och Neto Borges.

JÄTTELÄGE HAMMARBY! Tankovic med genial framspelning till Leo Bengtsson som fri med Dahlin valde att spela i stället för att skjuta, men passningen gick inte fram till Djurjdic och MFF:s mittbacksgeneral Rasmus Bengtsson räddande ängel då han fick undan bollen. Detta med kvarten kvar.

19 125 åskådare på plats på Stadion i dag.

Carlos Strandberg, som varit skadad, med comeback i 84:e minuten. Ut med Marcus Antonsson. I samma sekvens även byte i Bajen. Ut med Jiloan Hamad, in med Kennedy Bakircioglü.

Behrang Safari kunde inte fortsätta på grund av kramp, även detta i samband med bytena av Strandberg och Kennedy. In i stället med Hugo Andersson, född 1999!

Slut! Efter 96 minuter blåste domaren av och MFF vann med 2-1 – vilket innebär att de bara har två poäng upp till tvåan Hammarby och trean Norrköping. Skåningarna närmar sig Europaplats!

Malmö: Dahlin – Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari – Traustason, Lewicki, Bachirou, Rieks – Rosenberg, Antonsson

Hammarby: Blazevic – Paulsen, Fällman, Fenger, Sandberg – Andersen, Tankovic, Martinsson-Ngouali – Rodic, Djurdjic, Hamad