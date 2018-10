Foto: Bildbyrån

Malmö besegrade Hammarby med 2-1 på Stadion och har nu bara två poäng upp till Europaplats. FD:s reporter Casper Nordqvist ger nedan sin bild av drabbningen.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER MALMÖ – HAMMARBY 2-1

Bajen med 1-0-ledning i paus. Rättvist?

– Nja, det kan jag väl inte påstå. MFF var det bättre laget i första halvlek och skapade mest framåt, så när straffen och målet kom från Hamad efter halvtimmen spelad kändes det lite ologiskt. Bajen dock inte dåliga första 45 minuterna, men svaret på frågan är att det i så fall hade varit mer rättvist med MFF-ledning alternativt oavgjort.

MFF med två snabba mål i andra, vad hände?

– Tja, de ångade på direkt och fick in 1-1 efter bara tre minuter. En av planens bästa spelare, Eric Larsson, spelade in bollen och Marcus Antonsson kunde med nöd och näppe trycka in bollen i nät. Efter knappa timmen spelad visade Antonsson sin klass när han efter Rosenbergs magiska yttersidapassning spelade in till kaptenen som stänkte in 2-1, vilket också blev slutresultatet. Rättvist, måste jag ändå säga.

Men Bajen borde gjort 2-2 på slutet?

– Ja! Genial framspelning av den annars bleke Tankovic till inhopparen Leo Bengtsson som fri med Dahlin givetvis borde ha avslutat. I stället valde talangen att passa Djurdjic som dock aldrig fick bollen då Rasmus Bengtsson kom farande som en räddande ängel och bröt…

Vilka utmärkte sig mest i matchen?

– Firma Antonsson/Rosenberg på topp… Jösses vilken spets MFF har där – och så har de dessutom Carlos Strandberg som gjorde comeback efter skadebesväret med ett inhopp i dag. Eric Larsson ruggigt bra på sin högerkant. I Bajen visade Björn Paulsen ännu en gång att han är en av seriens bästa försvarare, detta trots att han åter fick spela högerback i dag. Vilken pondus han har!

MFF bara två poäng bakom Bajen i jakten på Europaplats nu. Otroligt viktig seger?

– Ja hade Hammarby vunnit eller fått med sig ett kryss hade det varit åtta alternativt fem poäng ner till MFF med fyra matcher kvar – det hade varit tufft för skåningarna att ta in. Nu är det i stället bara två pinnar och loppet mellan Hammarby, Norrköping (som har en match färre spelad) och MFF kommer bli ruggigt spännande där bara två av dessa lag får en Europaplats! Puh…