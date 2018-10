Jiloan Hamad nobbades en svensk VM-plats i somras. Nu uppges Bajenstjärnan i stället tas ut i Iraks landslagstrupp, detta enligt irakiska sajten IQ Pro.

Han var glödhet i vårens allsvenska, men nobbades ändå en plats i den svenska VM-truppen. Därefter har Jiloan Hamad inte presterat på samma höga nivå i Hammarby, men nu ser det ändå ut att bli landslagsspel för mittfältaren – fast för Irak.

Det är den irakiska sajten IQ Pro som uppger att Hamad kommer tas ut i Iraks kommande landslagstrupp, detta då förbundskaptenen Srecko Katanec vill se fyra nya namn i aktion inför Asian Cup som spelas i januari. Även Östersunds holländare Rewan Amin uppges bli kallad.

Sedan tidigare spelar Ahmed Yasin och Brwa Nouri (tidigare AIK respektive Östersund) i Iraks landslag.

