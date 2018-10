Foto: Bildbyrån

I fredags gav Malmös fysioterapeut Jesper Robertsson glatt besked kring Carlos Strandberg. Kanske skulle anfallsstjärnan ändå kunna vara tillbaka mot Hammarby, men så ser det nu inte ut att bli.

– Nej, jag tror inte att han kan spela på lördag, säger klubbens lagläkare Pär Herbertsson till FotbollDirekt.se.

Carlos Strandberg är på väg tillbaka från sin skada och i fredags öppnade Malmös fysioterapeut Jesper Robertsson för att anfallaren skulle kunna komma till spel mot Hammarby på lördag.

Så ser det dock inte ut att bli, i kväll nytt besked från lagläkaren Pär Herbertsson.

– Nej, jag tror inte att han kan spela på lördag. Han har en ömtålig muskel, men snart hoppas vi att han är tillbaka i allsvenskan igen, säger Herbertsson till FotbollDirekt.se.

En annan stjärna som väntar på att få springa ut på Stadion igen är återvändaren Guillermo Molins. Ännu är anfallaren inte redo för spel.

– Han är på väg framåt. Han tränar på för att komma tillbaka in i den vanliga träningen med spel igen. Vi hoppas att han ska komma in i den vanliga träningen nästa vecka. ”Gishe” har lämnat rehaben och är på väg in i träning.

Kommer vi hinna se honom i årets allsvenska?

– Det hoppas vi! Men sedan ska han platsa också och att ta en plats i MFF är ju inte självklart.