Det blev stor succé på Europatipset för SPORTTJÄNSTEN i söndags: två system landade på 13 rätt och en nettovinst på 525.520 kronor tickade in. Klassiskt grävande och ett suveränt verktyg låg bakom jättevinsten.

Kupongen bestod dels av Nations League, dels av fotboll från Brasilien. En utmanande kupong för folket – men som klippt och skuren för SPORTTJÄNSTEN.

– Ja, precis. När lag som Malta, Kosovo och Chapecoense finns med på kupongen är det mycket begärt att ”folket” ska ha full koll. Kuponger med Manchester City, Barcelona och Milan är förstås också attraktiva och roliga att jobba med men det är lag som många trots allt har hygglig koll på. Ju fler ”doldisgäng” på kupongen, desto större blir vår edge, säger Simon, en av nyckelpjäserna när söndagens Europatips konstruerades.

– Vi inledde med att spika Ryssland, som vi tyckte såg fortsatt inspirerat ut mot Sverige och som nu mycket riktigt besegrade ett ganska tamt Turkiet. Sedan lyckades vi fälla Azerbajdjzan, kupongens största favorit. Trots att motståndet hette Malta förtjänade Azerbajdjzan sannerligen inte närmare 90 procents streckning och den kryssgarderingen betalade sig riktigt bra.

– Istället gick vi kort i Brasilien, där en rejäl djupdykning gav riktigt starka bud. Tre brassespikar lyftes fram och den trion gjorde totalt 9-1 – det var onekligen rätt val, kan Simon konstatera.

SPORTTJÄNSTEN lämnar sedan många år in ett ”klassiskt”, matematiskt system som i söndags var helt klockrent och gav en nettovinst på 263.305 kronor – men inte nog med det! Även det reducerade systemet landade på 13 rätt och en nettovinst på 256.580 kronor.

För den som inte har full koll, Simon – vad är egentligen reducerade system?

– Reducerade system handlar om att optimera sina system på Europatipset och övriga streckspel. På ett vanligt matematiskt system springer radantalet snabbt iväg och ärligt talat betalar man för ganska många ”ointressanta” rader. På en kupong där storfavoriterna radar upp sig och utdelningen blir låg vill vi nästan inte ha 13 rätt. Där kommer reduceringarna in i bilden. Vi kan exempelvis kräva att max 2 av kupongens 5 största favoriter får vinna – därmed får vi dels ner radantalet, dels höjer vi potentialen på systemet.

Det låter ju smart – men krångligt..?

– Smart ja, krångligt nej! Reducerade varianter har funnits länge och inledningsvis var det inga särskilt vassa och smidiga lösningar som erbjöds. Sedan ett par år tillbaka använder vi oss dock av SPELTJÄNST, vilket tagit reducerandet till en ny, högintressant nivå. Instruktionerna är glasklara och man väljer själv precis vilka krav man vill ställa. Med några enkla klick ser man tydligt hur kostnaden går ner och hur potentialen höjs. SPELTJÄNST jobbar under parollen ”Spela smartare” och det skriver vi helhjärtat under på.

Okej, det låter värt att testa. Med dryga halvmiljonen in på kontot – hur går ni vidare?

– På precis samma sätt som vi hade gjort även om det bara hade blivit 10 rätt i söndags. Givetvis var 525.000 kronor in ett gott kvitto – men vi är sedan många, många år tillbaka trygga med hur vi jobbar. Dels när det kommer till att gräva fram information och ha ”full koll”, dels när det kommer till att konstruera system med potential – inte minst sedan SPELTJÄNST kom in i våra liv. Det har givit stora vinster förr och det kommer att ge stora vinster även framöver.

Avslutningsvis: ny kupong av Europatipset redan på tisdagen – vilka blir dragen?

– Det är onekligen svårt att se dagens Tyskland vinna i Paris mot dagens Frankrike. Procenten på Frankrike ser ut att bli acceptabel, så den spiken lär bli aktuell. Ett möte som Gibraltar-Liechtenstein är också väldigt intressant, apropå att ”folket” i regel har svårt att placera den typen av lag. Gibraltar lyckades i lördags storskrälla och för första gången någonsin vinna en tävlingsmatch – men det var turligt värre och känslan är att det blir svårt att följa upp den bedriften. Heja Liechtenstein!

Heja Liechtenstein, alltså – det känns som passande slutord från Simon och SPORTTJÄNSTEN, som stärkta av söndagens storvinster jobbar vidare mot nya vinster. Kolla in sporttjansten.se för att haka på när dagens Europatipset (och andra produkter) lämnas in. Kolla även in speltjanst.se för att göra som SPORTTJÄNSTEN och helt enkelt spela smartare!