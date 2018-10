Foto: Bildbyrån

Inför säsongen korsbandsskadad och sedan utlånad till superettan – fram till för en månad sedan hade Henrik Castegren ännu inte startat en match i allsvenskan, och samtidigt satt han på utgående kontrakt med IFK Norrköping. Men så plötsligt en chans i toppmatchen mot AIK 16 september – och nu en knapp månad senare nytt treårskontrakt med Peking:

– Det klart att det känns jättebra. Det är optimalt för mig att fortsätta här i Norrköping. Får jag utöva fotboll här i min hemstad så är det klart att jag föredrar det, säger Castegren till FotbollDirekt.se.

Henrik Castegren fick debutera i allsvenskan för IFK Norrköping 2016 – några korta inhopp då för försvarstalangen, som knackat på dörren i Peking i flera års tid. Men på försäsongen i fjol förstördes allt då han skadade korsbandet, och hela 2017 gick åt till rehab.

I år var han tillbaka i spel och han gick till Degerfors i superettan på korttidslån. Samtidigt satt han på ett utgående kontrakt med IFK, och inför hösten hade han fortfarande inte någon allsvensk start i bagaget.

Men det skulle förändras. Det började med toppmötet med AIK på Östgötaporten den 16 september. Filip Dagerstål hade gjort sig illa på U21-landslagssamling och Castegren slängdes in från start inför drygt 14 000 på Östgötaporten. Den klart största matchen han spelat i hittills i karriären.

2-0 till IFK Norrköping som bröt AIK:s mer än ett år långa svit utan förlust i allsvenskan, en klockren insats av Castegren som sedan dess gjort ytterligare tre starter och ett inhopp. 22-åringen har hyllats för sitt spel på flera håll, bland annat med två nomineringar i FD-elvan.

Samtidigt har han suttit på utgående kontrakt med Peking – fram till i onsdags, när klubben gick ut med att man förlängt kontraktet med tre år. En snabb vändning uppåt för Castegren:

– Det klart att det känns jättebra. som jag sade innan förhandlingarna började, det är optimalt för mig att fortsätta här i Norrköping i och med att jag är från stan, att föreningen är en så pass bra plats att vara på utvecklingsmässigt. Får jag utöva fotboll här i min hemstad så är det klart att jag föredrar det, säger Castegren till FotbollDirekt.se.

Fanns det några alternativ, andra klubbar?

– Det fanns inget konkret. Men det är klart, intresse fanns från en del andra håll efter att jag fått spela från start i de här matcherna och gjort det bra. Men det var ändå inget konkret.

Hur mycket har de här matcherna du startat betytt för att du skulle få förlängt?

– Det är klart det hjälpte mig, Det hjälpte enormt mycket. Framför allt att jag fick visa vad jag går för inte bara på allsvensk nivå utan på den högsta nivån, i toppmatcher inför stor publik. I och med att det gick så bra både för mig och för laget.

Var Norrköping mer ”på” i kontraktsförhandlingarna efter att du fått chansen från start och gjort det så bra?

– Man kan säga att de var mer på efter de matcherna, ja.

Matchen mot AIK är otvivelaktigt den största han dittills spelat, på alla sätt:

– Innan dess hade jag inte så mycket att jämföra med, man har hoppat in och spelat lite i allsvenskan, och startat några försäsongsmatcher mot Hammarby och Djurgården och så. Med tanke på inramningen och vad matchen gällde, vi mötte ett AIK som gick för guld och inte förlorat på över ett år. Plus att jag är från stan och funnits med i a-laget i flera år, jag har fått vänta på det här. Vi vinner och håller nollan, jag går in i min första start och gör en bra prestation. Det är klart att det känns skönt.

Nervöst?

– Det är klart det var pirrigt, hade det inte varit det så hade jag nog undrat vad som var fel- När du väl kommer ut på planen så kan du påverka saker och ting och då kan du ta kontroll över nervositeten, men inför matchen är du pirrig, det är en anspänning. Men den anspänningen går att omvandla till koncentration och fokus på det du ska göra.

Att säsongen 2018 skulle ta den här vändningen,var det svårt att föreställa sig på förhand?

– Grejen är i början av den här säsongen så var mitt fokus att bara att bli frisk, komma tillbaka till fotbollsform, och därifrån öka mina prestationer. Det är svårt att sätta upp mål när du får en sådan svår skada, för den påverkar dig såpass mycket och det är inte alla som kommer tillbaka till den spelare man var innan. Det är inte samma kropp du har, men den kan vara lika bra. Så några mål hade jag inte, däremot har jag vetat vad jag kan. Så det kommer inte som en chock, jag vet vad jag kan som fotbollsspelare. Däremot var det svårt att sätta upp något mål för säsongen.

Ändå en ovisshet att gå in i säsongen skadad, och sedan ett utgående kontrakt på det?

– Ja men samtidigt känner jag att det finns så lite jag kan göra åt den situationen förutom att gå ut på planen och göra det jag är bra på. Det är det jag kan påverka. Men absolut som du säger, visst är det jätteskönt att ha det på plats nu. Man kan titta framåt och vet vad som gäller för några år framöver.

Henrik Castegren är en av många egna spelare i IFK Norrköping som också har IFK som moderklubb, och inte kommit till klubben som ung. Redan som fyraåring började han spela i klubben. Christoffer Nyman och Filip Dagerstål är två andra exempel på spelare som varit i klubben sedan ”dag ett”. Något som gör det än mer självklart att vara kvar:

– Om man får spela och känner förtroende, så kan jag verkligen inte se varför man ska vara någon annanstans än i Norrköping. Med tanke på att man är från stan, vilken utvecklingsmiljö det här är, och var vi befinner oss i svensk fotboll. Det finns ingen anledning.

– Sedan är det faktiskt en helt annan sak om man inte får spela, inte får förtroende. Man kan inte stanna och sitta på bänken i flera år bara för att man gillar klubben. Men får man speltid och känner att man utvecklas så är det självklart.

Och har man som ung spelare ambitioner om att gå vidare utomlands senare i karriären så finns det gott om exempel på att IFK Norrköping är en bra plats att utgå från. Utlandsförsäljningarna har varit många de senaste åren, med Arnor Sigurdssons 50-miljonersflytt till CSKA Moskva i sommar som det färskaste exemplet.

– Exakt. Och det är bara ett bevis på hur bra utvecklingsmiljön och förutsättningarna är. Som du säger, hur många det är härifrån som gjort det bra och sedan gått vidare utomlands, det är klart att det är ett kvitto på hur bra man jobbar med unga spelare i klubben och det gör ju att det känns än mer rätt att vara här.

Nu återstår fem matcher i allsvenskan och Norrköping är trea i tabellen, på samma poäng som tvåan Hammarby men sämre målskillnad. En teoretisk chans finns också på guldet, om AIK tappar helt i slutomgångarna.

– Som jag sagt innan, vi kan inte göra så mycket mer än att vinna varje match. Det är omöjligt att säga vad som kommer ske i de andra matcherna. Vinner vi alla våra matcher som är kvar så bör det räcka en bra bit. Hittills har vi gjort det jättebra, vi har Europaplatsen och vi har fortfarande en teoretisk chans på guldet. Vi ska fokusera på våra egna matcher och vinna varenda en så får vi se hur långt det räcker.