Foto: Bildbyån

Sebastian Larsson till AIK var 2018-säsongens kanske allra största allsvenska värvning. Men förutom ett stort namn så fick AIK också en slitstark spelare av sällan skådat slag – landskampen mot Ryssland i torsdags var Larssons 69:e (!) tävlingsmatch på 14 månader. AIK som klubb har spelat 48 tävlingsmatcher under samma period.

Det är AIK själva som uppmärksammar det anmärkningsvärt hårda matchtempot som Larsson haft det senaste året.

Sedan 12 augusti 2017 och fram till i torsdags när Sverige mötte Ryssland i Nations League alltså hela 69 tävlingsmatcher där landslagsmittfältaren medverkat. 59 av dessa har varit från start. Det under en tidsperiod av exakt 14 månader, skriver AIK på sin hemsida. Det började med debutmatch i Championship med Hull 12 augusti förra året, och sedan har det som man brukar säga, rullat på.

Det handlar alltså om i stort sett fem tävlingsmatcher i månaden för Larsson. Till stor del på grund av det ökänt höga matchtempot i engelska Championship där Larsson spelade förra säsongen (40 matcher för mittfältaren bara där).

Men också på grund av ett lyckat VM-kval för Sverige och slutspelet i Ryssland där det blev fem matcher (17 tävlingslandskamper totalt under den här perioden). Och sedan inte långt efter VM alltså rakt in i allsvensk guldstrid med AIK, där han gått in och betat av tolv tävlingsmatcher (nio från start).

Som jämförelse har AIK som klubb spelat 48 tävlingsmatcher (allsvenskan, cupen, Europa League) under samma tidsperiod.