Sveriges bästa målskyttar? FD har gått igenom skytteligorna från divison 3 och uppåt – 22 serier totalt. I toppen hittar vi namn som förre Blåvittalangen Mathias Etéus i Lindome och Mathias Ranégie, numera i division 1-klubben Syrianska.

Flest mål av alla så här långt har Simon Karlsson Adjei, i division 2-klubben Assyriska Turabdin i Jönköping gjort. 28 mål på 23 matcher är inget annat än ett galet bra facit.

Här nedan är hela genomgången från allsvenskan till division 3 – och som ni förstår namn som i många fall är näst in till gratis. En ny Robin Jansson som från Oddevold till AIK – fast på anfallsvis?! Får vi se ett sådant namn under 2019?

Allsvenskan

1. Paulinho, Häcken – 17 mål

2. Linus Hallenius, GIF Sundsvall – 14 mål

3. Henok Goitom, AIK – 12 mål





Superettan

1. Andri Runar Bjarnason, Helsingborg – 13 mål

2. Kosuke Kinoshita, Halmstad – 12 mål

3. Chisom Egbuchunam (Falkenberg), Dragan Kapcevic (Öster), Erik Björndahl (Degerfors), Pär Cederquist (Värnamo), Sargon Abraham (Degerfors, nu IFK Göteborg) – 11 mål

Serieledare: Helsingborgs IF 58p

Tvåa: Falkenbergs FF 55p

Kvalplats: AFC Eskilstuna 48p

Fyra omgångar återstår

Division 1 Norra

1. Nikola Vasic, Akropolis – 16 mål

2. John Junior (Carlstad United), Mathias Ranégie (Syrianska) – 14 mål

3. Anderson Da Silva (Forward), Christian Kouakou (Nyköping, nu i Brage) – 13 mål

Serieledare: Västerås SK 56p

Kvalplats: Syrianska FC 49p

Fem omgångar återstår

Division 1 Södra

1. Andreas Birgersson (Lunds BK, nu i konkurrenten Mjällby), Robin Book (Utsikten) – 17 mål

2. Emil Åberg och Robin Hofsö båda i Eskilsminne – 16 mål

3. Liridon Selmani (Oddevold), Robin Strömberg (Ljungskile) – 14 mål

Serieledare: Mjällby AIF 59p

Kvalplats: Eskilsminne IF 46p

Fem omgångar återstår

Division 2 Norrland

1. Jack Green, Boden – 25 mål

2. Oskar Nordlund, IFK Timrå – 24 mål

3. Fredrik Johansson (Täfteå), Tetteh Komey (IFK Luleå) – 20 mål

Serieledare: Hudiksvalls FF 50p

Kvalplats: Bodens BK 49p

Två omgångar återstår

Division 2 Norra Svealand

1. Andreas Rako, Vasalund – 21 mål

2. Marcus Nobell, Gute – 19 mål

3. Villiam Dahlström, Gute – 16 mål

Serieledare: Vasalund 62p (klara för div1)

Kvalplats: Karlbergs BK 54p

Två omgångar återstår

Division 2 Södra Svealand

1. Daniel Andersson, Sylvia – 21 mål

2. Özgür Yasar, IFK Haninge – 18 mål

3. Johannes Ehn, Motala – 16 mål

Serieledare: IFK Haninge 56p +38

Kvalplats: IF Sylvia 56p +56

Två omgångar återstår

Division 2 Norra Götaland

1. Victor Edvardsen, Karlstad BK – 23 mål

2. Albinot Rexhepi (Vårgårda), Linus Lamu (Örebro Syrianska) – 20 mål

3. Fredrik Johansson Zanjanchi, Hisingsbacka – 17 mål

Serieledare: Karlstad BK 63p

Kvalplats: FC Trollhättan 59p

Två omgångar återstår

Division 2 Östra Götaland

1. Simon Karlsson Adjei, Assyriska Turabdin – 28 mål

2. André Reinholdsson, IFÖ Bromölla – 15 mål

3. Joel Wedenell (Hässleholms IF), Odunayo Ayonuga (Asarums IF) – 14 mål

Serieledare: Assyriska Turabdin 48p

Kvalplats: IFÖ Bromölla 43p

Två omgångar återstår

Division 2 Västra Götaland

1. Isak Petersson, Halmia – 21 mål

2. Mathias Etéus, Lindome – 15 mål

3. Daniel Albano Neves (Assyriska BK), Granit Sherifi (FC Rosengård) -13 mål

Serieledare: Lindome GIF 56p

Kvalplats: IFK Malmö 52p

Två omgångar återstår

Division 3 Norra Norrland

1. Yoel Embaye, Umeå FC Akademi – 22 mål

2. Assam Yassine (Notvikens IK), Victor Kamf (Umeå FC Akademi) – 21 mål

3. Adam Johnson, Kiruna FF – 20 mål

Uppflyttning: Sandviks IK

Kvalar: Umeå FC Akademi

Division 3 Mellersta Norrland

1. Niklas Norma (Iggesunds IK), Rasmus Engström (Arnäs IF)- 21 mål

2. John-Henrik Eriksson, Alsens IF – 20 mål

3. Niklas Andersson (Frösö IF), Vasile Gujea (Anundsjö) – 16 mål

Uppflyttning: Anundsjö IF

Kvalar: Frösö IF

Division 3 Södra Norrland

1. Ferhat Tayfur, Kvarnsvedens IK – 19 mål

2. Jacob Alvaro Eklund (Sala FF), Max Homberg (Fagersta Södra) – 18 mål

3. Andreas Helmersson (Säters IF), Henrik Löfstrand (Årsunda) – 16 mål

Uppflyttning: Kvarnsvedens IK

Kvalar: Slätta FK

Division 3 Norra Svealand

1. Iljas Ahmedov, Vallentuna – 24 mål

2. Jonathan Böckert, Enköping – 18 mål

3. Roni Burhan Tanrikulu – 16 mål

Uppflyttning: Enköpings SK

Kvalar: Kungsängens IF

Division 3 Södra Svealand

1. Mani Tourang, FC Stockholm – 16 mål

2. Sasa Plavsic, Syrianska Eskilstuna – 15 mål

3. Arsalan Ashtari (FOC Farsta), Gilgamesh Oyal (Enhörna IF) – 12 mål

Uppflyttning: Tyresö FF

Kvalar: FC Stockholm

Division 3 Västra Svealand

1. Sebastian Nygårds, IFK Eskilstuna – 25 mål

2. Niklas Bengtsson, SK Sifhälla – 20 mål

3. Adnan Cirak (IFK Eskilstuna), Alem Plakalo (IFK Åmål) – 18 mål

Uppflyttning: IFK Åmål

Kvalar: IFK Ölme

Division 3 Nordöstra Götaland

1.Emanuel Arvidsson, Smedby – 21 mål

2. Ibrahim Kalilu Fofanah, Högsby IK – 18 mål

3. Elmedin Kvrgic, Myresjö/Vetlanda – 17 mål

Uppflyttning: Assyriska IF i Norrköping

Kvalar: Smedby AIS

Division 3 Nordvästra Götaland

1. Robin Eriksson, Qviding – 26 mål

2. Simon Chekroun, Västra Frölunda – 23 mål

3. Amar Muhsin, Gunnilse – 22 mål

Uppflyttning: Qviding FIF

Kvalar: Västra Frölunda

Division 3 Mellersta Götaland

1. Albin Broberg, Melleruds IF – 19 mål

2. Florent Rushiti, IFK Falköping – 17 mål

3. Dennis Bergström, IFK Tidaholm – 16 mål

Uppflyttning: Lidköpings FK

Kvalar: IFK Tidaholm

Division 3 Sydöstra Götaland

1. Victor Stålberg, Hovmantorp – 20 mål

2. Paschal Onyekachi Durugbor, Växjö United – 18 mål

3. Samir Blekic, Hörvikens IF – 15 mål

Uppflyttning: FK Älmeboda/Linneryd

Kvalar: Växjö United FC

Division 3 Sydvästra Götaland

1. Jasmin Barucic, Snöstorp Nyhem FF – 22 mål

2. Oliver Nåfors, Onsala BK – 21 mål

3. Behar Ferizi (Gnösjö IF), Gustav Lundgren (Onsala BK) – 20 mål

Uppflyttning: Onsala BK

Kvalar: Stafsinge IF

Division 3 Södra Götaland

1. Sebastian Rask, Kulladals FF – 18 mål

2. Kim Jeppsson, Eslövs BK – 16 mål

3. Kristian Legiec, Malmö City FC – 13 mål

Uppflyttning: Eslövs BK

Kvalar: IF Limhamn Bunkeflo