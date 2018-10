MALMÖ. Stor triumf och mäktiga scener på Stadion när MFF skrällvann mot Besiktas med 2-0. Helt plötsligt är Europa League-gruppen vidöppen och FD:s reporter Casper Nordqvist, på plats i Malmö, bloggar om ett mästerligt skånskt sätt och hur exempelvis AIK inte hade klarat samma sak mot Besiktas.

Det blev en ”repris” från oktober 2015. MFF knäckte då ett stjärnspäckat Sjachtar Donetsk med 1-0, ett ukrainskt superlag med spelare som Darijo Srna, Bernard, Taison och Alex Teixeira.

Jag skrev i går (onsdag) inför Europa League-fighten mot Besiktas att jag hade en liknande känsla som i Sjachtar-gate, att det skulle komma ett profilstarkt storlag som kanske inte var allt för intresserat av att spela mot ett relativt okänt MFF.

På presskonferensen dagen före matchen gav inte direkt huvudtränaren Şenol Güneş något sken av att ha scoutat skåningarna till en överdriven grad – och mannen som tog Turkiet till VM-brons 2002 konstaterade i stället att Besiktas kommit till ett kallt klimat och att de är inne i ett hektiskt spelschema, något Güneş beklagade sig över.

Särskilt intresserat såg heller inte Besiktas ut mot MFF.

Visserligen tre högkvalificerade räddningar av Johan Dahlin i början av matchen och visst, mål där och det hade kunnat bli ett helt annat scenario. Men när Dahlin stod i vägen mattades Besiktas spel snabbt av och när den första halvleken var över kändes det som att MFF absolut skulle kunna lösa en trepoängare.

När sedan Andreas Vindheims inlägg, via turkiskt ben, seglade över Loris Karius och in i nät tidigt in i andra halvlek – ja då tror jag merparten av de dryga 17 000 åskådarna på plats fick känslan av att det kunde bli en ny magisk kväll i Europaspelet för MFF – precis som hemma mot Olympiakos och Sjachtar Donetsk i Champions League-gruppspelet 2014 respektive 2015.

På tal om Sjachtar-matchen 2015 fick ju MFF straff vid ställningen 1-0, precis som i går. För tre år sedan snodde Nikola Djurdjic den från Rosenberg – och missade.

Den här gången var det ingen tvekan när Vindheim åkte i backen och den makedonska domaren pekade på straffpunkten.

Kaptenen skulle ta den… i mål!

Ett nytt gigantiskt målvrål med kvarten kvar och Besiktas var då ett slaget lag. Inbytte fixstjärnan Ricardo Quaresma stod mest och gnällde på assisterande domaren och Pepe blev allt mer ”Pepe som dåre”-aktig ju längre matchen led mot sitt slut. Mittbacken borde ha visats ut när han sparkade bollen på en liggande Arnor Traustason efter avblåsning. Det roliga här var ju att islänningen inte visste om att Pepe redan var varnad.

– Hade han gult kort? frågade Traustason mig förvånat i mixade zonen och gav sedan forne Real Madrid-stjärnan en känga:

– Han är fin så länge det står 0-0, men så fort vi gjorde mål blev han kaxig och snackade skit. Men han är en smart spelare, han gör allt för att vinna.

Det där första, om att vara kaxig och kanske fokusera på fel saker vid underläge, var något som MFF gynnades väldigt mycket av så klart – men även om Besiktas långt ifrån gjorde en bra match ska Uwe Rösler och hans manskap TOKHYLLAS!

Vilken ”håll käften-insats” av skåningarna och jag anser att MFF har en högstanivå i Sverige som de är ensamma om. Även om AIK kommer vinna guld ser jag fortfarande Malmö som Sveriges bästa lag när allt klaffar, då är det ingen annan klubb i allsvenskan som bräcker dem.

Den enorma kvaliteten och vinnarmentaliteten i MFF är något som alla som följer svensk fotboll antingen ska vara stolta över eller vara avundsjuka på – beroende på om man är neutral eller sympatiserar med någon av skåningarnas rivaler…

Med tanke på att såväl AIK som Djurgården åkte ut med dunder och brak i sommarens Europa League-kval kan man väl säga som så att de ska se och lära av MFF, för insatserna som Malmö svarade för borta mot Cluj, borta mot Midtjylland och hemma mot Besiktas är tre prestationer som verkligen visar lagets storhet när det väl gäller.

Efter att Sarpsborg mycket överraskande tvålade till Genk i går med 3-1 har nu alla fyra lagen i gruppen tre poäng och att MFF härnäst ska drabba samman med norrmännen i ett dubbelmöte gör ju att det vattnas i munnen. Kan det bli sex pinnar där, ja då kan MFF på allvar snegla mot sextondelsfinalen!