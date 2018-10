Foto: Bildbyrån

Gustav Engvall har haft det blytungt sedan målsuccén i Djurgården förra våren, men nu ser det ut att lossna för anfallaren i Belgien. I går kom andra fullträffen i ligaspelet för Mechelen.

Det var inför förra säsongen som Djurgården plockade in Gustav Engvall på lån från Bristol. Succén blev ett faktum under våren då han öste in mål.

Bristol kallade tillbaka honom på sommaren – för att i augusti åter låna ut honom till Djurgården.

Resten av säsongen blev dock inte alls lika lyckad och Engvall gjorde endast ett mål.

Inför årets säsong lånades Engvall ut till sin gamla klubb IFK Göteborg, men inte heller där lossnade det och i stället såldes han till Mechelen i den belgiska andraligan i somras.

Nu ser det kanske ut att hända något. I går kom nämligen andra ligamålet för Engvall då han nätade i 3-0-segern över OH Leuven. Han svarade även för en assist. Tidigare har U21-landslagsmannen även gjort ett mål i det belgiska cupspelet.