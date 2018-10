Foto: Bildbyrån

Allsvenska sommarfönstret stängde 13 augusti, och bara sex omgångar återstår av årets serie. FD:s krönikör Magnus Österberg rankar här de mest lyckade värvningarna – och tar fram några namn som närmar sig floppstämpel.

När FD summerade sommarfönstret så rankade krönikören Magnus Österberg två klubbar högre än de andra, Malmö FF och AIK. Och när han nu listar de hittills mest lyckade värvningarna så tar MFF och AIK plats på topplistan med spelare.

– Jag har här bara gått på vad de har presterat, inte vägt in transfersummor och annat. De flesta sommarvävningar är ju kortsiktiga, man behöver förstärka för att klara sig kvar eller att man behöver ersätta spelare som har lämnat, säger Österberg.

– Sedan kan man säga att en del av de på topplistan är ”enkla” värvningar, till exempel att man tar ”hem” en spelare som varit i klubben tidigare och vet vad man har. Och det kan man ju konstatera, att det ofta blir bra jämfört med om man tar någon man inte har en relation till sedan tidigare.

Han lyfter också fram några namn med förväntningar på sig som inte levererat, till viss del på grund av skadeproblem.

– Jag tycker det är fel att utse floppar redan nu, inte minst för att flera av de namn som haft förväntningar på sig gått skadade och knappt spelat. Men det är klart, tar du in en spelare under hösten med ambition att han ska spela och bidra under innevarande säsong… om han inte varit med alls då, då är det en flopp. Vi får summera den listan när säsongen är avslutad.

De nyförvärv som presterat bäst enligt FD:s krönikör:

1. Marcus Antonsson, anfallare, Malmö FF

Magnus Österbergs kommentar: ”En profilvärvning, och han har betalat av på notan. Han ha producerat mål och poäng. Malmö visste vad de ville ha, de fick det och han å sin sida visat att de gjorde rätt. Han har varit en anledning till att de är kvar i Europa och till att de går bra i allsvenskan”.

2. Sebastian Larsson, mittfältare, AIK

Magnus Österbergs kommentar: ”Han kom visserligen till ett välfungerande och bra lag. Men han har verkligen bidragit md vad han är bra på. Jobbar bra åt bägge hållen och visar ledaregenskaper. Han har tillfört det som AIK betalt för. Jag tycker inte man kan kräva mer av den värvningen än det han levererat. Han har gjort det jättebra.

3. Anders Christiansen, mittfältare, Malmö FF

Magnus Österbergs kommentar: ”En jättebra allsvensk spelare. Nu tycker jag inte att han varit lika dominerande som jag upplevde honom innan han försvann. Men har fortfarande tillfört det som Malmö det de saknade under våren, djupledsspelet från mittfältarna. De visste vad de fick och han har gett dem en dimension de saknat”.

4. Alexander Jeremejeff, anfallare, Häcken:

Magnus Österbergs kommentar: ”Samma där, visste vad de fick. Jeremejeff själv lär säkerligen ha ambitioner om att gå vidare från allsvenskan, och då måste han få spela. Det har han fått och det har varit bra för både honom och för Häcken. Ettan på den här listan (Antonsson) är ju anledningen till att han är tillbaka i Häcken, och det har blivit bra för alla parter”.

5. Robert Åhman Persson, mittfältare, Sirius

Magnus Österbergs kommentar: ”Han har betytt väldigt mycket. Både med sin skalle, sin attityd och den karaktären han är. Men också spelmässigt, Sirius behövde den spelartypen, och har bidragit till att de ha lyft och börjat plocka poäng.

… och några som har floppvarningsstämpel på sig:

* Omar Eddahri, anfallare, Djurgården

Magnus Österbergs kommentar: ”‘Vad har hänt där?’ är lite känslan. Nog för att det var lite ”jaha”-känsla efter deras anfallsjakt, men knappt sett till honom. Kontrakt säsongen ut och skulle ha noll startsträcka och kunna gå in och hjälpa direkt, men skador i vägen”.

* Nicklas Bärkroth, mittfältare, Djurgården

Magnus Österbergs kommentar: ”Här hade man förväntningar, men inte visat mycket än så länge. Också här en del skador men ändå åtta matcher och inte gjort några större avtryck”.

* Kasper Larsen, försvarare, IFK Norrköping

Magnus Österbergs kommentar: ”22 matcher för Groningen förra säsongen, ändå en respekterad klubb i Holland. Kom in för Fjoluson men istället på bänken i många matcher. Man kan prata om startsträcka och långsiktig värvning men hade nog förväntat mig se honom mer”.

* Guillermo Molins, anfallare, Malmö FF

Magnus Österbergs kommentar: ”Här kanske man kan vara mer förlåtande, det var tydligt kommunicerat att han behövde tid och bredd saknas inte i MFF:s anfall. Men nu är det mera frågan om vi får se honom alls i höst?”

* David Boysen, mittfältare, Elfsborg

Magnus Österbergs kommentar: ”Många år i Bröndby bakom sig och senast i en storklubb i Israel. Tillsammans med Obasi och Holst värvad som ett namn som skulle hjälpa Elfsborg upp ur bottenträsket men inte spelat alls hittills. Skadeproblem här också”.