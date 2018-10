Foto: Bildbyrån

Det är drygt två år sedan Pelle Olsson fick sparken som tränare i Djurgården. Nu rattar han Sandviken i division 1. Att få vara på den stora scenen igen är något som både Olsson och Gästriklandklubben, som gjort 21 allsvenska säsonger, eftersträvar.

– Det finns en stark hunger och längtan, berättar den 55-åriga tränaren för FotbollDirekt.se.

På sin 53-årsdag gjorde Pelle Olsson sin sista match som tränare för Djurgården, detta den 1 augusti 2016. Kalmar vann i Småland med 2-1 och två dagar senare kom beskedet att Olsson tvingades lämna Stockholmsklubben efter 2,5 år i föreningen.

Därefter tog han över AFC Eskilstuna efter att Özcan Melkemichel lämnat klubben för just Djurgården, men succén hos den allsvenska nykomlingen uteblev och i stället fick Olsson kicken redan i slutet av maj förra året.

Nu rattar 55-åringen Sandviken i division 1 norra. Helt plötsligt är Olsson utanför elitfotbollen, med allt vad det innebär. Men omställningen har inte varit något problem för den erfarne tränaren.

– Att träna fotbollslag är ju samma sak oavsett division. Skillnaden är väl att inte riksmedia uppmärksammar, så det är lite lugnare på det sättet, berättar Olsson för FotbollDirekt.se.

Får vi se dig i allsvenskan igen?

– Man ska passa på när man har tränaruppdrag och koncentrera sig på det som man har. Självklart vill man vara på den högsta möjliga nivån, men det här är mina hemtrakter och jag trivs bra socialt. Sandviken är en bra klubb med ordning och reda och det finns en stark hunger att ta oss uppåt. Sandviken har inte varit i näst högsta serien sedan 1986, men ändå spelat 21 säsonger i allsvenskan. Det finns en stark längtan att komma tillbaka dit!

I år ser det dock svårt ut att ta steget upp till superettan. Med sex omgångar kvar att spela ligger Sandviken sexa i tabellen med hela åtta poäng upp till Syrianska som innehar kvalplatsen.

– Just nu ser det väldigt svårt ut, vi fick ju kryss senast. Hade vi vunnit hade vi tagit igen poäng på Syrianska och Carlstad eftersom de tappade i helgen. Vi möter ju dock båda de lagen men problemet är alla våra oavgjorda resultat under våren. Nu under hösten har våra resultat motsvarat ett topplag.

I stället kan det nästa år bli ett känsligt möte för Pelle Olsson i division 1 norra, detta då Gefle är på väg att åka ur superettan. Bara fem matcher återstår av årets superetta och jumbon Gefle har fem poäng upp till kval. Olsson medger att det kommer bli något extra att nästa år i så fall drabba samman med sitt tidigare lag.

– Jag har varit 28 säsonger i Gefle, men Sandviken och Gefle har ju inte varit några konkurrerande klubbar på länge eftersom det inte varit något derby sedan 1986. Jag kan väl säga så här, det hade varit roligare att möta Gefle i superettan nästa år än i division 1…

En annan som varit i Gefle och som är ett viktigt namn för Sandviken är René Makondele, som vann dubbla SM-guld med Djurgården tidigt 2000-tal och som även firat stora framgångar i Helsingborg och Häcken. Olsson berättar att kongolesen håller ännu.

– Klart, han är 36 år nu, men Makondele är en viktig spelare för oss. Han har stor erfarenhet och är ett väldigt bra föredöme för hela truppen.

På tal om Olssons och Makondeles tidigare klubb Djurgården går det knackigt för Stockholmslaget i årets allsvenska. Blåränderna ligger åtta i tabellen med elva poäng upp till Europaplats. Olsson känner igen sitsen, då han själv fick lämna efter en tung period.

– Jag vill inte uttala mig så mycket om Djurgårdens situation, men det gick jättebra förra året, men som alltid – och det var det även under min tid – så är det en stor omsättning i Djurgårdens trupp. Ibland prickar inte allting rätt. Jag vet hur hårt Bosse (Andersson, sportchef) jobbar under sommarfönstret och vi har fortfarande kontakt, men ibland blir det så här. Det har varit mycket förändringar i Djurgårdens trupp och då är det svårt att hålla sig kvar på toppen.