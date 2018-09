Foto: Bildbyrån

I slutet av september förra året tog det slut mellan Elfsborg och Magnus Haglund. En framgångsrik era tog slut i en tung period för boråsarna. Sedan dess har 45-åringen varit borta. Nu avslöjar han för FotbollDirekt att han är nära comeback.

– Jag är redo igen. Otroligt motiverad. Det finns flera bollar i luften just nu, avslöjar han för FotbollDirekt.se.

Elfsborg meddelade att kontraktet med den forne guldmakaren var brutet. Motgångarna hade blivit för stora.

Några intensiva dygn i Borås slutade med att Elfsborgslegendaren tvingades bort efter bara sju poäng på tio matcher.

0- 6 mot Malmö FF blev det sista Haglund gjorde. Elva år till ända där och känslorna när beskedet kom gick inte att ta miste på.

”Jag har fått vara en del av IF Elfsborg under sammanlagt nära 11 år. Jag har verkligen älskat att träna IF Elfsborg och jag har gett allt för föreningen under dessa år. Men jag har nu kommit till en punkt där jag känner att det är bäst att någon annan tar över”.

Nu efterträddes han av Jimmy Thelin, även Olof Mellbergs namn nämndes i ryktena efter Haglunds avgång.

Nu har det gått ett år och få, eller inga, rubriker om ett av svensk fotbolls mest meriterade namn. Ett SM-guld och sju medaljer och otaliga Europa-matcher. Men nu är han nära att komma tillbaka och det kan handla om en comeback i allsvenskan.

Ett sabbatsår som det har varit har han tagit ytterst medvetet. Ja, han ville ur den allsvenska bubblan.

– Jag har medvetet valt att vara ledig sedan Elfsborg. Det är vad jag har velat. Jag har haft gott om bud men bestämde mig tidigt för att ha tid med min familj och resa runt och förkovra mig, säger han till FotbollDirekt.se.

För tio år sedan var han ung och spännande tillsammans med bland andra sådana som Rikard Norling och Magnus Pehrsson.

Så är det inte längre.

Det har gått många år vid det här laget och nu är han och nämnda namn bland det mest erfarna fotbolls-Sverige har.

– Det har varit otroligt intressant och värdefullt att resa runt som jag bitvis har gjort. Ja, men jag har träffat tränarkollegor och sett andra klubbar inifrån. Ja, det kan jag säga att jag har fått göra. Det har varit bra för mig, kan jag säga.

Och motivationen håller han hårt i.

Liksom tjurigheten som gjort honom så framgångsrik. Minns bland mycket annat hur han som exempelvis efter det första mötet med Napoli i Europa League-kvalet 2010 öppet visade sitt missnöje mot en av Europas större klubbar. Det talades till och med om lite psykkrig.

”Vi blev inte väldigt väl bemötta men vi ska vara mer gästvänliga utan att bjuda på något mer än det Uefa kräver”.

– Jag är redo igen och otroligt motiverad. Jag känner ju hur mycket jag har lagt på mig med kunskaper. Neeej, jag känner mig inte gammal. Jag känner mig ju ung. Det är fantastiskt att ha varit med länge men känna att man ännu vill så mycket som jag vill. Det är ju så att jag har gjort över 400 matcher som tränare i högstadivisioner, tagit SM-guld och sju medaljer och många europeiska matcher, säger han och kommer in på gisslet för vilken artist eller skådespelare eller offentlig person som helst – att självmant våga lämna rampljuset:

– Nej, jag har inte känt mig bortglömd. Nu har jag ju turen att känna att jag ekonomiskt haft råd att göra det här, att vara ledig som jag har varit. Men att telefonen skulle sluta ringa, den oron kan ju finnas. Så är det ju, funderar han och fortsätter: Men det har den inte gjort för mig. Jag har hela tiden påmints om olika intressen, resonerar han ödmjukt:

– Jag är ödmjuk inför det. Det är jag. Nej, jag vill i det här läget inte gå in på vad det handlar om. Om det är allsvenskan eller annat får ni se. Det finns flera bollar i luften just nu. Saker är på gång att hända men ingenting är klart ännu så jag vill avvakta med att säga mer.

Hur ser du på allsvenskan så här långt i år?

– Det offensiva spelet har ju varit trenden och tagit stora kliv i många år. Så har det inte varit i år. Topplagen är mer defensivt lagda. Ökat fokus på fasta situationer. Nej, min filosofi är inte förändrad men reagerar på bilden som vissa kanske har – att Haglund kanske för mycket förbisett försvarsspel:

– Det vet jag inte. Man ska komma i håg att 2008 i Elfsborg så tror jag vi har rekordet för insläppta mål under en säsong (18).

Vilka lag imponerar mest i år?

– AIK och Norrköping. Disciplinen och skickligheten och så två tränare som Norling och Jens Gustafsson. Jag är så glad för båda. Två oerhört skickliga tränare. Jag är glad för bådas skull och att de är framgångsrika.

Enskilda namn då, vad säger du?

– Henok Goitom. Såg honom så sent som i går. Otroligt viktig. Åldern och motivationen. Klass. Ett annat namn som också är lite äldre är ju Andreas Johansson. Otroligt viktig han också. Titta på Norling och Jens Gustafsson, titta på Henok och Andreas. Det är så viktigt med erfarenhet.