SUPERETTAN MED FOTBOLLDIREKTS LENNART SANDAHL

Skumpan står sen länge på kylning i Helsingborg och nog känns det som att Falkenberg håller hela linan ut. Men kampen om den allsvenska kvalplatsen och streckstriden i botten lever i allra högsta grad.

Sex omgångar återstår innan superettan stänger butiken för den här säsongen.

I tidigare krönikor har jag ofta nämnt Helsingborgs satsning.

Den är för bra för att missa allsvenskan.

Den är tydligen dyrare än klubben klarar av också. Men nu kommer det att lösa sig utan problem. Med truppen man har sen i sommarfönstret – där spelare som Andreas Granqvist, Marcus Holgersson, Wanderson och Rasmus Jönsson anslöt – så vore det en praktskandal om HIF missade uppflyttning.

Och så blir det heller inte. Islänningen Bjarnason tofflade iväg ett skott som Frejs, i övrigt duktige målvakt, Hampus Elgan tvålade in bakom sig. Klockan stod på 90+1 och betydde 1-0 till HIF. Bra lag har tur med sig och att HIF skulle klappa igenom nu händer inte.

Schemat är visserligen inte plättlätt. Gais borta, Falkenberg hemma, Halmstad hemma, Öster borta, Värnamo borta och Varberg hemma. Många lag som i sina bästa stunder kan göra livet surt för HIF och flera av lagen har mycket att spela för i toppen och botten. Men det ska nog mycket till om det ens ska bli spännande.

***

Ett av lagen HIF har kvar att möta är laget vid havet, Falkenbergs FF. Hasse Eklund förtjänar en stor eloge för den här säsongen. För mig är han rent utav hela årets bäste tränare i superettan.

Kom i håg att han har fått en ganska beskedlig trupp att spela ett spel som passar dem som handen i handsken. Om Häcken anses ha det bästa kontringsspelet i allsvenskan så är Falkenberg överlägsna i superettan. Det går snabbt när Falkenberg vinner bollen och effektiviteten har varit imponerande hela året. Få tillslag, bollen ut på kanten eller i djupled. Motståndarna ska inte hinna samla sig innan bollen kommer in i straffområdet och där har Erik Pärsson (tio mål), Chisom Egbuchunam (tio mål) och Robin Östlind (nio mål) varit pålitliga målskyttar. Falkenberg är så samspelta, alla vet exakt vad som ska göras, så det har i många matcher inte spelat någon roll att tongivande spelare saknats. Poängen har tickat in ändå. Senast 2-0 hemma mot Jönköpings Södra, ett lag som försöker hitta en ny (fungerande) identitet under Anderas Brännström.

Falkenberg har sex poäng (och fyra plusmål) tillgodo på AFC Eskilstuna som innehar kvalplatsen. Det tror jag att Falkenberg grejar. Oerhört imponerande för en klubb som inte satsat några stora pengar på nyförvärv utan i mångt och mycket byggt vidare på fjolåret. Här är det snarare laget före jaget och inte många spelare som jag tror allsvenska toppklubbar tittar särskilt mycket på. Och det gör ju det hela än mer imponerande.

***

Kvalplatsen står mellan AFC Eskilstuna och Halmstad. AFC är oerhört svåra att göra mål på och det talar väl för dem i längden. 35-12 i målskillnad på 24 matcher är inget annat än grymt bra jobbat. Extra kul att det är en gammal Serie A-profil i kassen för AFC. Vad Gianluca Curci – med över 100 Serie A-matcher för Roma, Siena, Bologna och Sampdoria – gör i superettan är oklart men charmigt är det.

Mindre charmigt är AFC som klubb. Ett publiksnitt på 1664 personer är inte jätteroligt om det nu skulle bli Allsvenskan igen. Av publikmässiga skäl hoppas jag hellre på att Halmstad vinner den där kvalplatsen och får chansen att spela till sig västkustderbyn i allsvenskan 2019.

***

Bottenstriden är desto mer svårtippat. Värnamo såg till exempel helt körda ut inför hösten. Men en värvningskavalkad deluxe i sommar har mirakulöst gett Värnamo ett hyfsat läge att hålla sig kvar. Nu åkte man visserligen på en tung torsk borta mot Norrby (start av boråsarna som tog sin tredje raka och ser ut att säkra kontraktet) men just nu känns Värnamo starkare både än hopplösa jumbon Gefle (som visserligen vann sist men som inte räcker till) och Landskrona – där det mesta känns vanskött.

Jag tror att Gefle och Landskrona ryker ner direkt till division 1. Vad gäller kvalet så blir det ett race mellan Värnamo, Varberg och Frej. J-Södra och Gais tror jag ändå nånstans kommer ta poängen som krävs för att slippa negativt kval.

***

Veckans matcher

Fredag: Falkenberg – Brage

Brage har tre raka torsk och har ett allsvenskanjagande Falkenberg på andra sidan. Bör bli hemmaseger.

Lördag: Gais – Helsingborg, Degerfors – Varberg

Gais får inte mycket att stämma den här hösten. Räddade oavgjort borta mot Degerfors (1-1) men här ställs man mot tuffast möjliga motstånd. Helsingborg vinner. Degerfors är svårslagna på Stora Valla, samtidigt har man inte så mycket att spela för. Varberg är bäst när de får spela på motståndarnas misstag, och inte som senast mot Gefle där de förväntas föra matchen. Lurigt – kan bli kryss.

Söndag: Öster – Gefle, Landskrona – Frej, Norrby – Halmstad

En trio matcher av blandad karaktär. Gefle har kniven mot strupen, men en för dålig trupp. Öster såg dock helt utloggat ut i andra halvlek mot AFC Eskilstuna senast. Inget att spela för och usel form. Skräll på gång – motivation slår klass?

Landskrona vs Frej är ju en riktig ångestmatch. Jag har hela tiden tyckt att Frej har en för bra trupp för att åka ur, samtidigt som Landskronas ekonomiska problem verkar ha påverkat insatserna på planen också. Inte bättre sedan tränarbytet. Fördel Frej.

Norrby har tre raka segrar och Halmstad har allt att spela för gällande kvalplats. Orkar Norrby leva vidare på sin inspiration eller kommer HBK visa klassen nu när det behövs som mest? En match jag inte vill tippa.