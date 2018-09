AIK slog Hammarby med 1-0.

AIK får i dag höga siffror av SVENSKA FANS redaktion. Sju stycken åttor på tiogradiga betygskalan.

Så många AIK-namn som lyfter så högt. Henok Goitom stod för matchens enda mål i en derbymatch inför 49 000 åskådare. Men det var dramatik och känslor som låg utan på efteråt.

Här SVENSKA FANS redaktion om AIK:s insats och betyg spelare för spelare.

1 Vedervärdig

2 Urusel

3 Usel

4 Ej godkänd

5 Godkänd

6 Lite mer än godkänd

7 Bra

8 Mycket bra

9 Fantastisk

10. Daniel Tjernström

”Gigant i försvaret. Hamad och Tankovic fick inte en millimeter att jobba på”.

”Hamad, where were you? Hotade fint offensivt också”.

”Väldigt bra på att vinna tillbaka bollen. Hotade en del offensivt i första halvlek också”.

”Det är egentligen orättvist för motståndarna att tävla mot honom. Briljant i dag”.

Och så om Henok Goitom som in i det längsta hade en tyngre afton och alls inte var det framskjutna AIK-namn han egentligen är.

Men så…

”Hade studsarna emot sig, till dess att det var dags att avgöra matchen. Fantastiskt avslut”.

