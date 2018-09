Foto: Bildbyrån

Oscar Linnér har bara släppt in sex mål i årets allsvenska – tionde hållna nollan i superderbyt mot Hammarby och en mycket stark insats av AIK:s U21-landslagsmålvakt.

– Det är de här matcherna det krävs att man kliver fram och visar var skåpet ska stå. Och det känner jag att jag gjorde. Det är jag stolt över, säger Linnér efter matchen.

Ännu en seger för AIK, ännu en hållen nolla för Oscar Linnér. Superderbyt på Friends var tionde matchen den här säsongen som AIK:s målvakt går av planen utan ett insläppt mål. Linnér stod för flera fina räddningar och höll på att få en assist via en lång utspark som gav Tarik Elyounoussi friläge, men norrmannen missade.

Totalt har Linnér bara släppt in sex mål den här säsongen över 15 spelade matcher. AIK har släppt in 13 totalt, sju mål bakåt under Linnérs skadefrånvaro i våras.

Men det här var förstås en speciell match att hålla rent i – derby mot Hammarby inför över 49 000 åskådare, största publiken i Stockholmsfotbollens historia och näst största i allsvenskan någonsin.

– Jag som är Stockholmskille, att få spela den största matchen i Stockholm genom tiderna, det är klart det är en stor grej att få vara med om. Men det är svårt att njuta på förhand, ”shit vad kul det här ska bli”, för pressen är såpass stor. Det är mer att försöka hantera den och fokusera på det man ska göra på planen, säger Linnér efter matchen.

– Nu i efterhand blir det lättare att njuta, kolla på lite bilder och tänka igenom vad det är för match man har spelat. Det är en häftig match att få ha varit med i och framför allt vinna för klubben i sitt hjärta, fortsätter AIK:s målvakt, som säger följande om sin egen insats:

– En bra match, någon riktigt jäkla bra räddning får man väl säga, om man ska klia sig själv på axeln lite. I övrigt stabilt, ute och plockade inlägg och bra med fötterna. Serverade Tarik ett friläge som det var synd att det inte blev mål på. Jag har tränat extremt mycket på de här sidoutsparkarna för att kunna sätta våra spelare i lägen. Så det känns skönt att man får utdelning för tiden man lägger ned.

Den räddning du talar om, jag antar du menar den på Sandbergs chans i första. Det fanns de som ville ha det till att bollen var inne, hur kände du?

– Det går extremt snabbt så det är svårt för mig att säga. Men jag tror absolut inte den var inne. Min kropp hamnar inåt i målet, men händerna är framför målet. Det kändes som att jag måttade den kanske på linjen. Jag har inte sett bilderna så det är svårt för mig att uttala mig. Men spontana känslan var att det var lugnt, att jag tog den innan den var inne. Men den var på väg in, så hade jag inte varit där så hade den gett 1-0 till dem. Den går först i stolpen men jag är precis nere vid stolpen med händerna. Så först i stolpen och sedan på mina fingrar.

Hur rankar du din egen insats här kontra övriga i år?

– Det är de här matcherna det krävs att man kliver fram och visar var skåpet ska stå. Och det känner jag att jag gjorde. Det är jag stolt över, för det är ingen lätt match att kliva fram i när trycket är såpass högt. Jag är nöjd med min insats. Även saker som ser enkla ut i en sådan här match blir svåra med tanke på det höga trycket som är. Man vet att ett litet misstag, så ringer det. Det gäller att vara hundraprocentig. Och det var jag i dag, så det var skönt.

Hör man någonting från medspelarna överhuvudtaget?

– Nej, det är jättesvårt att kommunicera. Det är mer kroppsspråk, man får lita vad man har gjort tidigare och lita på det sätt man känner varandra. Jag vet vilka bollar mina försvarare går på, de vet vilka jag går på. Det är det man får lita på, att det ska hålla säger Linnér, som hoppas på storpublik i de återstående hemmamatcherna:

– Vi hoppas att vi ska få ett härligt stöd i ryggen i alla matcher som är kvar. Oavsett vilka resultat vi presterar så kommer vi behöva våra supportrar hela vägen, för det kommer bli tajt. All hjälp vi kan få från dem är väldigt välkommet och kommer hjälpa oss mycket.

–