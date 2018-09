”Ofta är det smärtsamt och obehagligt när ens egen självbild krossas. Ibland är det alldeles underbart.” SVENSKA FANS Malmö-redaktion här om 3-2 mot Östersund.

Malmö FF går med i toppen och Uwe Rösler är faktiskt ännu obesegrad sedan han tog över svenska mästarna under hastiga former.

Men det började ju illa.

0-2 mot Östersund efter 20 minuter.

”Jaha. The story of my life. Igen”, skriver SVENSKA FANS MFF-redaktion.

Men trots tungt försvarsspel inledningsvis så lyckades alltså skåningarna komma tillbaka. Från nonchalans till någonting som är svårförklarligt – men det svårförklarliga angenämnt denna gång.

”Samma ikoner hade nyss visat upp en enastående kombination av nyvakenhet, nonchalans och tafatt försvarsspel”.

”Det värsta var inte besvikelsen. Det värsta var skammen över att detta hänt så många gånger förr. Detta är essensen av supporterskapet. Detta är mitt liv”.

Där på kom ju sedan vändningen,1-2, 2-2 och 3- 2 till MFF och SVENSKA FANS redaktion började minnas någon match mot IFK Göteborg på 1990-talet då 0-3 blev till 4-3 i någon match. Och på nytt Marcus Antonsson som målskytt.

Matchen slutade alltså på blommande grund och MFF tog, trots allt, ännu ett steg uppåt denna säsong efter våren som höll på att förstöra hela året.

”Först tar vi Genk, sedan tar vi AIK”.

