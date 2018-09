Foto: Bildbyrån

AIK hade inte förlorat i allsvenskan på över ett år, men under söndagen var Norrköping för starkt och vann hemma med 2-0. Vinner Hammarby i morgon mot Sirius skiljer det bara två poäng inför derbyt nästa helg.

Kokande inramning i Norrköping på ett utsålt Östgötaporten. Strålande solsken och härlig sensommarvärme. Perfekta förutsättningar!

Farligt frisparksläge för Norrköping redan i den åttonde minuten precis utanför straffområdet, men Lars Krogh Gerson lyckades inte få bollen under ribban. Skottet i stället metern över.

Speciella AIK-taktiken: Sätta press på Isak Pettersson i IFK-målet. Efter 17 minuter stressade Kristoffer Olsson keepern för andra gången nere vid ”Pekings” mål när Pettersson fick bakåtpassning. Detta något AIK-tränaren Rikard Norling måste tryckt på inför mötet.

Jättemiss av AIK i den 21:a minuten när Sundgren inte hörde eller såg en utrusande Linnér och backen spelade bakåt till en Linnér som inte längre fanns där. Milosevic räddande ängel och rensade undan. Stort tryck på publiken och svårt med kommunikationen för spelarna.

Stolpträff AIK! I anfallet efter kommunikationsmissen mellan Sundgren och Linnér ställde gästerna om snabbt och Tarik Elyououssi frispelades i djupled. Norrmannen i snäv vinkel inne i straffområdet rundade Pettersson och nästan från kortlinjen testade anfallaren att avsluta, men bollen i stolpen.

Kristoffer Olsson åkte på en smäll i 38:e minuten och blödde kraftigt. Mittfältaren ute för omplåstring. Väl inne på banan igen dröjde det inte ens en minut innan Olsson fick en armbåge av kompisen Alexander Fransson och AIK-stjärnan på nytt ont i ansiktet, men denna gång slapp han nytt blod och ny omplåstring…

Trollerinummer av Simon Thern när han vid straffområdeslinjen fintade sig förbi AIK-försvarare och på uppstudsande boll sköt Thern mot första krysset, men Linnér svarade för en monsterräddning uppe i krysset. Detta i 40:e minuten.

0-0 i paus.

Mycket nära 1-0 Norrköping i den 49:e minuten när David Moberg Karlsson vek in från högerkanten och avlossade ett tungt skott mot bortre krysset, men tätt utanför.

I stället var det AIK som hotade rejält i 52:a minuten när Heradi Rashidi lurade en Norrköpingsback utanför straffområdet och sköt ett hårt skott, men någon meter utanför.

MÅÅÅÅÅL! 1-0 Norrköping i den 53:e minuten. Simon Thern i favoritläget utanför straffområdet och skottet med högern intill första stolpen. Kanske att Oscar Linnér borde ha räddat, men skottet lågt och 1-0 till hemmalaget – som om detta resultat står sig bara är sex poäng bakom Gnaget. Det här målet jublar så klart även Hammarby åt, som i morgon mot Sirius i så fall kan knappa in rejält inför derbyt

MÅÅÅÅÅÅL! Han gör det igen mot sin tidigare klubb, Simon Thern! På hörna i den 63:e minuten nickskarvade Thern in bollen i mål via Per Karlssons ben – och vilt jubel från såväl Thern, lagkamraterna som hemmafansen. Uppförsbacken allt brantare för AIK!

Dubbelbyte i AIK direkt efter målet. Ut med Heradi Rashidi och Tarik Elyounoussi, in med Rasmus Lindkvist och Nicolas Stefanelli.

14 202 åskådare på plats på Östgötaporten i dag.

Nära 3-0 i 70:e minuten, men Alexander Franssons skott tätt utanför. Därefter byte i ”Peking”. Ut med Kalle Holmberg, in med Jordan Larsson.

Mycket nära reducering med kvarten kvar, men en strålande räddning av Pettersson på Goitoms närskott.

Norling med sista bytet i 76:e minuten. In med anfallaren Stefan Silva, ut med backen Robin Jansson.

Rasmus Lindkvist med rökare rakt i ansiktet på Ian Smith som inte kunde fortsätta. Ut med costaricanen, in med Daniel Sjölund.

Slut! Första AIK-förlusten i allsvenskan på över ett år ett faktum. Simon Thern matchhjälte med två mål och i och med detta ligger Norrköping bara sex poäng bakom AIK.

Vinner Hammarby i morgon mot Sirius skiljer det bara två poäng mellan AIK och Bajen inför superderbyt nästa söndag.

Norrköping: Pettersson – Castegren, Johansson, Krogh Gerson – Smith, Fransson, Thern, Thorarinsson – Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb

AIK: Linnér – Milosevic, Karlsson, Jansson – Sundgren, Adu, Olsson, Larsson, Rashidi – Elyounoussi, Goitom