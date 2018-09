KRÖNIKA MED PATRICK EKWALL

Mohammed Al-Hakim letade upp en helt obegriplig straff på Ullevi i mötet IFK Göteborg-Elfsborg.

Och, ja, misstag kan alla göra, även de som är riktigt grova.

Men det som är illvarslande är att Al-Hakim är i sådan obalans att han försöker lura i TV-tittarna att en skallning inte är en skallning.

Det borde faktiskt generera i ett par matchers avstängning.

Nej, det har inte varit något bra år för den svenska domarkåren i allsvenskan.

Två av de bästa har slutat, det gamla stjärnskottet Al-Hakim är i nån sorts formsvacka och de flesta nya saknar både rutin och bollkänsla.

Jag är den första som gärna ställer mig på domarens sida när det skriks högt efter ”domarskandal” eftersom allting inte alltid är svart eller vitt (inte ens domarkläderna är ju det längre).

De allra flesta matcher avgörs av stora misstag som görs av spelarna. Väldigt mycket färre av domarmisstag.

Men det har varit lite väl mycket i år.

Personligen avskyr jag framförallt domare som aktivt letar upp beslut som egentligen inte finns och till slut står och pekar likt en paragrafbyråkrat på Försäkringskassan.

Det som utmärker alla framgångsrika domare är känsla för spelet, för kampen, för spelarna – de som kan få flyt i en fotbollsmatch med full kontroll på ”nivåer”, som tydligt visar vem som bestämmer och som har en förmåga att föra dialog med aktörerna.

Bollkänsla, kort och gott.

Min känsla är att flera av de nya domarna har utbildats i anda som utesluter den viktiga ingrediensen, även om det ofta kan komma med erfarenhet/fler matcher.

Att domare tar felaktiga beslut är en annan sak.

Frågan är bara hur felaktiga och hur många.

Mohammed Al-Hakims bedömning på Ullevi är egentligen ofattbar; IFK Göteborgs Amin Affane kastar sig handlöst sidan om Elfsborgs Per Frick som står helt still utanför straffområdet.

En meter utanför.

Filmningen är en sak, det kan man lätt misstolka.

Men missbedömningen av var det sker på planen är obegriplig sett till att Al-Hakim står ganska nära och sett till att Elfsborgsspelaren står fastfrusen i gräset (det kan vara straff ibland om en situation påbörjas utanför och sen fullföljs in i straffområdet).

Det är ett väldigt stort misstag av en – i mitt tycke – inte särskilt komplicerad situation.

Återigen, det kan säkert ske när bara blir total tilt i hastigheten.

Men det är inte då Al-Hakim gör bort sig som mest.

I en situation innan har Jon Jönsson och Robin Söder drabbats samman efter en tuff duell.

Jönsson går fram emot Söder, gör den klassiska huvudrörelsen och skallar Söder lite lätt som överdriver och faller ihop.

Bägge får gult kort.

Du kan tycka vad du vill om det harmlösa i Jönssons skalle, och Söder tyckte själv att det kanske inte var så farligt, men det är rött kort oavsett om Söder spelar teater.

Nordin Gerzic vet om det, så även djurgårdsarmeniern Movsisian – bägge har åkt rätt ut för exakt samma handling i år. Och blev dessutom avstängda mer än i en match.

Ett tag tänkte jag att Al-Hakim hade den missen i skallen när han i hastigheten valde mellan frispark och straff lite senare.

Så var det inte.

Al-Hakim ställde, som alltid, upp efter matchen och erkände misstaget med straffen men stod på sig om Jon Jönsson-beslutet.

När Olof Lundh påpekade från CMore-studion att det räckte med skallningsrörelsen mot/på någon annan så hävdade Mohammed Al-Hakim något helt annat.

Men Lundh hade ju rätt.

Jag tappade hakan när Al-Hakim ville hävda något om kraften i handlingen – men det är inget han ska ta hänsyn, det avgör en granskningsnämnd när de ska utdöma avstängning.

En skallning är en skallning är alltid direkt rött kort, oavsett hur hårt det tar.

Vi kan tycka vad vi vill om det.

Men vi kan inte hitta på att det INTE är så.

Framförallt inte om det är en allsvensk domare som står och säger det i en direktsändning efter en match.

Antingen är Mohammed Al-Hakim, som har dömt flest matcher i allsvenskan 2018, pressad i situationen och i total obalans.

Eller så kan han inte reglerna, vilket skulle vara väldigt underligt, han har dömt över 100 allsvenska matcher.

Mohammed Al-Hakim, som ju egentligen är en av de bästa domarna vi har men som haft ett jobbigt år, är uppenbarligen i en svacka.

Och efter det här uttalandet borde han tas åt sidan i ett par omgångar.

Kalla det time-out eller avstängning eller vad du vill, för det här var för mycket – vi kan inte kasta in en domare rakt in i en allsvensk guldstrid om han hittar på egna regler.

Låt Al-Hakim vila ett par matcher, ta ett snack med honom och kom på rätt köl igen.

***

Ja, det är hedervärt av Al-Hakim att ställa upp i TV-intervju och erkänna sina misstag.

Och ni som hojtar om att det blivit för mycket ”jag gjorde fel” och att det känns konstigt, vad vill ni ha?

Att han ska gömma sig och aldrig säga något alls? Att han ska hävda att han gjorde rätt?

Att det blivit fler intervjuer med Al-Hakim än andra kan ju också bero på att han faktiskt ställer upp.

***

Jonas Eriksson är saknad, Markus Strömbergsson likaså.

Och alltid Efon Ask såklart (på tal om att ha bra kontakt med spelarna).