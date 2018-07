Hammarby går mot ett transferfönster men gör det färdigstadda. Gais Junes Barny kan nu bli enda sommaraffären för Bajen.

– Vi har gjort det viktigaste och framförallt har vi använt hela vår budget för nya spelare och vi tar ansvar för vår ekonomi, avslöjar sportchefen Jesper Jansson för FotbollDirekt.se.

Det är ett Hammarby som har förlorat Pa Dibba till Kina och på det har Bajen tagit förra Gaisnamnet Junes Barny.

Däremot ska sannolikt inte den 28-årige svensk-marockanen ses som en ersättare till Dibba – ytter som han nu ser ut att bli.

Frågan är nu om Jesper Jansson får klartecken av Hammarbys ledning att gå efter en rak ersättare till ett namn som var uppe i sju mål när han försvann?

Men trots att Dibbaaffären med kineserna var värd hela 12 000 000 så är det inte säkert att budgeten för spelarköp kan drygas ut – helt enkelt för att Hammarby på förhand budgeterat för en sommartransfer (oklart dock för hur stor summa).

LÄS: EN LISTA FULL AV BAJEN-NAMN

– Vi har som sagt använt hela vår spelarbudget nu. Försäljningen av Dibba förändrar inte så mycket då vi haft i plan att sälja en spelare i sommar. Nej, just nu har vi ingen enskild spelartyp vi känner att vi måste ha in. Inte just nu, förklarar sportchefen men är samtidigt angelägen om att betona följande:

– Allt handlar inte om spelare utifrån heller. Man måste också titta på hur vi tagit ansvar och direkt efter Dibbaförsäljningen och investerat direkt i befintlig trupp. I dels ett nytt och längre kontrakt med Djurdjic men även organisatoriskt. Det är så många olika saker som ska göra Hammarby bättre. Allt handlar inte bara om nya spelare och det behöver det inte göra när vi har en sådan stark trupp som vi nu har. Nu handlar lika mycket om att behålla det mesta av det vi har – lyckas vi med det så har vi bara så lyckats med någonting.

Hur ser du på Dibba-affären så här i efterhand?

– En jättebra affär. Ta hänsyn till hans ålder och titta på vad vi fick. Vi är mycket nöjda men så måste vi ju också ta hänsyn till just hans ålder när vi valde att släppa honom. Att i hans ålder få chansen att tjäna större pengar, när den chansen kanske egentligen är borta, det måste man som klubb ha den största respekt för. Men som det är nu så vågar jag säga att det är två nöjda parter. Han har fått sin stora chans och vi har fått större resurser och skaffat oss större chanser att behålla andra viktiga namn.

I går gav du din syn på Jiloan Hamad. Du ser honom inte automatiskt förlorad i ens i januarifönstret?

– Han vet att vi vill ha honom i flera år till här och en huvudroll i Hammarbys framtida satsning. Han vet att vi vill diskutera lösningar, något vi hoppas gör intryck på Jiloan. Sedan måste man förstå att han just nu spelar på en nivå som är högsta allsvenska klass.