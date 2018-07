2018:s upplaga av världens största fotbollsturnering är över. Didier Deschamps och hans manskap tog hem guldpokalen till Frankrike. Det var en final som bjöd på allt; självmål, dunderskott, vilda firanden, planstormning – Men framförallt underhållning. Vi får backa bandet till 1966 för att hitta en final med lika många mål som den i år. Då var det England som slog Västtyskland med 4-2.

Efter årets stora fotbollsfest finns det mycket smaskig fakta att belysa:

22 mål kom via straffar – flest någonsin. Kan det ha med det nya VAR (Video assistant referee)-systemet att göra? Givetvis. Det vi har sett under turneringen är att det varit få felaktiga avgörande domarbeslut. Senaste VAR-straffen kom i finalen när Perisic träffade bollen med handen i eget straffområde och Griezmann kunde skjuta in 2-1 från nio meter. VAR må vara en vattendelare, men det gör garanterat sporten mer rättvis.

Luka Modric blev utsedd till turneringens bästa spelare och är numera en stark kandidat att vinna Balon d’Or. Hans passningsfot är gudabenådad, och hans ödmjuka inställning utanför planen kan smälta det hårdaste av hjärtan. Efter finalen var det gripande att se honom tackas av Kroatiens president för att sedan visa världen den guldboll han tar med sig hem.

Harry Kane bärgade hem vinsten i skytteligan. Inför VM kändes det inte som en högoddsare, men under turneringen kändes han oväntat sval. Tre av hans sex mål kom via straffar, och han gjorde nästan alla sina mål mot de betydligt svagare motståndarna Tunisien och Panama. En värdig vinnare av guldskon? Tveksamt.

Didier Deschamps är den tredje personen att vinna VM, som både spelare och manager. För tjugo år sedan var han nämligen lagkapten för Les Bleus och ledde dem till landets första VM-guld någonsin. Detta har tidigare gjorts av Brasiliens Mario Zagallo och Västtysklands Franz Beckenbauer.

Schweiz har förlorat alla sina åttondelar. De har alltså aldrig vunnit en match i VM:s utslagningsronder. Vad ska vända denna bittra trend för Xherdan Shaqiri och hans lagkamrater? Det är då inte att möta Sverige.

Brasilien har blivit utslagna av europeiska lag de senaste fyra världsmästerskapen. Brassarna ska ha all cred för sin läckra fotboll, men taktiskt sett har det sett trögare ut på senare år. De är inte lika ihärdiga i den defensiva delen som Belgien, Kroatien och Frankrike.

Paul Pogba blev den första spelaren i Manchester Uniteds historia att göra mål i en VM-final, och han hyllades av Zlatan efter segern. Smått förvånande sett till klubbens tidigare dominans, men all beröm till Frankrikes stora mittfältsstjärna.

England gjorde nio mål på fasta situationer. Det är lika många som de gjorde under VM 1966 då just engelsmännen tog hem guldet. I år hade de en hoppfull väg fram till finalen, i synnerhet efter vinsten mot Sverige, men lyckades inte sitt underläge på tilläggstid mot Kroatien. De fick dessutom se sig besegrade av Belgien i bronsmatchen. Englands VM kan i bästa fall summeras som godkänt.

Det har varit ett roligt VM att spela på, med hur många bet som helst att välja mellan. Har det inte varit livebetting på flest antal hörnor, så har det varit vem som kommer att vinna skytteligan. Du som punktmarkerar Casinostugan och följer deras odds gör rätt i att notera statistiken bland spelarna och lagen i VM. Det är uppenbart att det trots diverse överraskningar och floppar finns upprepade mönstren.

Ja, VM 2018 bjöd även på nya rekord och värdiga vinnare, så vi gör rätt i att minnas världsmästerskapet i Ryssland som fantastiskt.