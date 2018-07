Foto: Bildbyrån

AIK:s nyförvärv Panajotis Dimitriadis kunde inte spela i helgen mot Gif Sundsvall. Problem med administrationen kring hans övergång stoppade en comeback. Men till helgens hemmamatch mot BP finns nyförvärvet tillgängligt för Gnaget.

– Nu är det klart, jag är spelklar, säger Dimitriadis till FotbollDirekt.se.

Panajotis Dimitriadis lämnade AIK 2015, efter 1,5 säsong i klubben. Nu tre år senare är han tillbaka i Gnaget, något FD kunde avslöja i början på juli.

Dimitriadis kommer närmast från turkiska Giresunspor, där han spelat de två senaste åren. Han är ett av tre sommarförvärv hittills, tillsammans med Sebastian Larsson och Heradi Rashidi. Det var dock bara den sistnämnda som fanns med i AIK:s senaste match, i söndags.

Det var dagen då transferfönstret öppnade, och det fanns en osäkerhet kring flera allsvenska nyförvärvs medverkan den dagen då övergångar måste godkännas av förbunden som administrerar både den nya och den senaste klubben spelaren varit i, och gå igenom Fifas TMS-system.

För Dimitriadis del blev det inget spel när AIK slog Sundsvall borta i söndags, då administrationen inte var klar.

Nu ska det däremot vara ordnat. Det blir nget spel för Dimitriadis mot Shamrock Rovers i torsdagens Europa League-kvalretur, däremot kan han medverka i allsvenskan hemma mot Brommapojkarna på söndag.

– Ska jag vara ärlig så har jag inte superkoll på exakt varför det inte löste sig till förra matchen (mot Sundsvall). Jag vet bara att papperna var på väg men att det inte löste sig i tid. Nu är det klart, jag är spelklar, säger Dimitriadis till FotbollDirekt.se.

– Sedan kan jag inte spela Europa League på torsdag, för jag är inte anmäld i truppen till den här kvalomgången. Så det är först till nästa omgång där om vi går vidare, de anmäler isåfall en ny trupp på fredag tror jag det är. Men till allsvenskan är det bara att köra, så det är söndag som gäller i så fall.

Det blir i så fall återkomst på Friends Arena, hur känns det?

– Jättekul. Bara får komma tillbaka till AIK, det är en otroligt fin känsla. Jag har längtat efter det. Otroligt inspirerande, att vara med och bidra med så mycket som möjligt, och förhoppningsvis se till så vi tar SM-guldet i höst. Det ser väldigt bra ut så här långt.

– Men det finns en fortsättning också efter det också, mer långsiktigt. Det var hela bilden som kändes rätt när jag skrev på, både med det kortsiktiga och att jaga guldet i höst, men även det långsiktiga med vad AIK bygger på sikt.

Dimitriadis har dock inte spelat match på ett tag, då han lämnade Giresunspor i Turkiet i maj när säsongen var klar där.

– Nu när man kommer in mitt i säsong så ligger man lite efter. Jag har inte spelat match på ett tag. Så jag försöker komma in i miljön och klubben nu. Det viktigaste är att komma igång med träningen, min uppgift just nu är att hålla sig fräsch och frisk och slipa formen helt enkelt.

– Men jag har har kommit igång bra, och jag har tränat på bra hela tiden sedan jag lämnade Turkiet. Och det är ändå nästan en vecka kvar till match. Självklart kan jag kan gå in och spela om jag får chansen.

Dimitriadis har genom åren gjort sig känd som en väldigt allround spelare, och han har spelat på nästan samtliga positioner som utespelare i sin karriär.

Har ni pratat om hur du ska användas nu?

– Tanken är att jag ska kunna gå in lite överallt. Min position är defensiv mittfältare. Det vet AIK, att det är min utgångsposition, det är där jag är bäst och det är där jag spelat de senaste åren. Men jag kommer självklart gå in och spela där de vill att jag ska spela. En anledning till att de tog in mig är säkerligen den att jag kan spela på flera positioner.

Det är tuff konkurrens där med Adu och Olsson, och nu också Sebastian Larsson?

– Ja men det är kul, jag gillar sånt. Jag som spelare blir mer taggad och motiverad av konkurrens. Det gör mig till en bättre spelare. Jag ställer krav på mig själv. Så det är jag inte alls rädd för. Sedan, det här är en lagsport. Prio ett är att vi har en bred trupp, så bra trupp som möjligt, så vi kan ta hem SM-guldet i höst.

– Det kommer komma skador och avstängningar, och det är mycket matcher med både allsvenskan och Europa League. Jag kommer ställa upp för laget, bidra med det man kan. Jag har varit här förut, jag vet förutsättningarna. Mitt mål är att ta tillbaka det folk minns av mig från senast jag var här, hjälpa laget både på kort och lång sikt.