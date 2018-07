Foto: Bildbyrån

Förutom skadade Tino Kadewere saknar Djurgården även Jonas Olsson och Kerim Mrabti borta mot Kalmar i dag. Stjärnduon är avstängd. Däremot finns Joseph Ceesay med i truppen, som i år varit utlånad till Frej.

Under 2017 års säsong var speedkulan Joseph Ceesay utlånad till Vasalund under våren och därefter blev det spel i Frej resten av året. Under våren har yttern fortsatt spela med Frej i superettan, men nu har Djurgården kallat tillbaka 20-åringen och han finns med i truppen borta mot Kalmar i dag.

DJURGÅRDENS TRUPP MOT KALMAR

1. Andreas Isaksson

30. Tommi Vaiho

2. Johan Andersson

3. Marcus Danielson

4. Jacob Une Larsson

5. Niklas Gunnarsson

15. Jonathan Augustinsson

21. Erik Johansson

6. Jesper Karlström

7. Dzenis Kozica

8. Kevin Walker

9. Haris Radetinac

11. Jonathan Ring

16. Joseph Ceesay

17. Hampus Finndell

18. Edward Chilufya

23. Fredrik Ulvestad

20. Aliou Badji