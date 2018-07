Foto: Bildbyrån

Marcus Antonsson gjorde 22 mål på 1,5 allsvensk säsong med Kalmar FF. Nu uppges Leedsanfallaren återvända till allsvenskan – men till Malmö FF.

Det var 2015 som Kalmar FF värvade Marcus Antonsson, som då hade flera säsonger i allsvenskan och superettan med Halmstad BK bakom sig. Det blev en succéartad debutsäsong för anfallaren, som gjorde tolv allsvenska mål sitt första år i KFF.

Han följde upp med tio mål under vår och sommar, innan Leeds United slog till och köpte loss honom från Kalmar FF. En övergångssumma på 20 miljoner till KFF.

Antonsson har dock inte lyckat slå sig in i startelvan i Leeds, och förra säsongen var han utlånad till Blackburn Rovers i League One. Där har målen rullat in, och han var med och spelade upp Blackburn i Championship.

Men nu uppges han återvända till allsvenskan.

Enligt Expressen så är Antonsson detaljer från att bli klar för Malmö FF – man är överens med Leeds om en övergång och Antonsson väntas läkarundersökas i dag, skriver tidningen.