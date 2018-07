HALMSTAD. I AIK är det Björn Wesström eller Rikard Norling som frontar i media. En som jobbar i det tysta men som faktiskt är involverad i samtliga värvningar är chefsscouten Tobias Ackerman. I en intervju med FD berättar han om AIK:s bästa affärer under hans tid, det ofta oglamourösa livet som scout, hur klubben lurades när Sulejman Krpic togs in, att han får 3000 tips per fönster och hur jobbet gjordes i rekryteringen av VM-stjärnan Sebastian Larsson.

– Vi vet vilka spelare som sitter med utgående avtal och jag blir upplyst av Björn om vilka han har för avsikt att förlänga med och inte, säger han till FotbollDirekt.se.

Solskenet gassar på under lägerveckan i Halmstad för Sveriges just nu bästa 15-åringar.

En av många klubbrepresentanter som hittat hit till Utvecklingslägret, det som tidigare hette Elitpojklägret, är AIK:s chefsscout Tobias Ackerman. 42-åringen har en lång bakgrund som ungdomstränare både i Brommapojkarna – där han under ett antal år tränade både John Guidetti och Ludwig Augustinsson – och i AIK dit han kom hösten 2009.

– Min första dag på jobbet var faktiskt den 1 november 2009, säger han och ler.

Fick du vara med på guldfesten?

– Jajemen! Det fick jag och ett par dagar senare vann vi cupguldet också.

Ackerman inledde sin tid i AIK med att arbete som ungdomstränare och scouting av akademispelare. Nu är han inne på sitt femte år som chefsscout i AIK, en titel han övertog från Björn Wesström som blev sportchef igen våren 2013, och har sedan dess varit inblandad i samtliga av AIK:s allsvenska värvningar sedan dess. Ändå är det nog inte alla som känner till hur pass mycket ”Tobbe” har att säga till om i klubben. Han håller medvetet en låg profil och gör sitt jobb i det tysta.

– Jag har aldrig gått igång på att synas i höras i media om jag ska vara ärlig. Jag verkar mer i det tysta och försöker göra så bra saker för AIK som möjligt varje dag.

Kan du berätta om din roll, hur pass involverad är du när en spelare värvas till AIK?

– Väldigt mycket skulle jag säga. Jag och Björn pratar varje dag och jag och Rikard (Norling) nästan varje dag. Vi tre sätter någonstans arbetet för hur vi vill att truppen ska se ut. Där blir min uppgift att ta fram spelare som både Rikard och Björn gillar och som vi tror funkar i AIK.

Vad är svårigheterna med det?

– Jag kan ha en spelare i huvudet som jag tror på men om inte Rikard gillar den typen så kommer de aldrig att lyckas i AIK. Jag måste gå in i tränarens huvud. När jag jobbade med Andreas Alm så gick jag in i hans huvud och nu är det Rikards huvud jag måste gå in i. Vad är det för spelsätt han går igång på?

Sedan 2011 har AIK slutat som sämst fyra (2012) och har två raka andraplaceringar inför årets säsong. Hur viktigt tycker du att kontinuiteten i den sportsliga ledningen har varit för den framgången?

– Jätteviktigt. Definitivt. Övergången mellan Andreas Alm och Rikard var inte alls svår, båda visste hur AIK fungerar och vad som krävs i arbetet. Sen var det såklart skillnader i spelsystem men att vi haft AIK:are under alla de här åren, förutom engelsmannen (Alex Miller, 2013, AIK slutar elva), har utan tvekan varit ett framgångsrecept tillsammans med att jag och Björn funnits med kring det sportsliga under så många år. Kontinuiteten har definitivt varit en stor anledning till AIK:s topplaceringar.

Många har nog en egen bild av vad en scout gör av sin tid. Hur ser en vanlig vecka ut egentligen?

– Det ser ju sjukt olika ut beroende på om jag reser eller inte. Men jag utgår från Karlberg (AIK:s träningsanläggning) där jag delar rum med Björn. Jag försöker vara med så ofta jag kan på våra morgonmöten i ledarstaben som Rikard håller i. Och minst tre, helst fyra gånger så tittar jag på våra träningar. Det handlar om att träna mitt öga för vad det är jag ska ta spelaren till.

– Är det så att jag bara reser runt i Stockholm, Sverige, världen så kommer jag att tappa anknytningen till det laget som jag scoutar för. Det handlar hela tiden om att jobba med mitt öga. Sen ser jag de flesta av våra hemmamatcher men sällan bortamatcherna, de får jag se i efterhand.

Hur mycket av din tid går till att sitta och söka i olika scoutingverktyg?

– Jättemycket. Vi försöker skruva på allting för varje år vad gäller vår scouting så i år pratar vi om att vi ska se varje spelare på vår bruttolista minst tio matcher innan vi tar beslut. Utöver det ska vi, oftast jag, se spelaren på plats live ett par gånger också. Sen får jag ungefär 3000 tips på spelare varje transferfönster. Jag ser nog mellan 250-300 livematcher (tv inräknat) per år.

När man slår i scoutingprogram – hur mycket tittar du på annat än mål och assist, till exempel maxlöpningar och bollkontakter?

– Det är klart man tittar på statistik också, mest för att bilda mig en egen uppfattning, men sen är det människor vi pratar om. Statistik säger inte allt. Jag brukar säga till Björn att även om man gjort ett så gott förarbete som möjligt är det ändå litegrann att blunda och hoppa när det är dags.

– Men jag tycker att om man prickar rätt åtta av tio gånger, och där tror jag att vi är, så håller man en bra nivå. Är man rätt tio av tio gånger så är man nog för feg, man måste våga chansa lite ibland också om det ska flyga ordentligt.

Går det till på samma sätt när ni värvade Sebastian Larsson som en ”vanlig” spelare?

– Vem som helst kan se att Sebastian är en bra spelare som nu gjort ett fantastiskt VM. Men vi gör faktiskt jobbet på samma sätt. Det är inte så att vi skiter i att se honom i tio matcher, jag har sett hans tio senaste matcher och det handlar mer om att hjälpa tränaren – hur ska vi använda Larssons styrkor på bästa sätt för att bidra till AIK:s framgångar. Det är viktigt att uppdatera Rikard kring det för sånt förändras över en spelares karriär.

– Det blir ju larvigt i hans fall men det kan exempelvis vara att jag sett att han har en bra fot på fasta situationer. Eller så kan det vara en spelare man scoutar som kastar riktigt långa inkast och som vi hade kunnat ha nytta av direkt. En spelare kan vara grym på defensiva fasta i en viss position där hans nuvarande klubb placerar honom. Den bilden har ju jag på ett annat sätt än vad tränaren och sportchefen har eftersom jag ser så många matcher. Även fast Seb Larsson är en av landets bästa spelare så gör vi faktiskt ändå scoutingjobbet. Vi har följt honom ända sen han lämnade Sverige och har genom åren haft otaliga träffar med hans agent, där vi sått ett frö om AIK den dagen han vill hem.

Många har nog bilden av att scoutingjobbet är glamoröst. Att få resa runt världen och titta på fotboll samtidigt som man får betalt för det. Är det så?

– Björn hade ju min tjänst innan mig och någonstans hade jag en uppfattning att det skulle vara jäkligt glamoröst. Jag såg stränder och palmer framför mig! Men jag skulle säga att jobbet är ganska långt därifrån. Du ska kunna klara av många ensamma timmar på flygplatser, flygplan och att stirra upp i vita tak på hotellrum runt om i världen.

– På fem år kan jag lova dig att de enda stränderna jag sett är den här på Tylösand i Halmstad och en strand på Costa Rica som några representanter ville visa mig. Det är typ de enda stränder och palmer jag sett och då är jag fullständigt ärlig, säger Ackerman och går in på uppsidorna också.

– Sen är det ett fantastiskt jobb. Jag träffar mycket människor och jag älskar att resa så jag ska inte klaga. Sen tror jag att folk glömmer att mycket jobb görs internt och från Stockholm. Har vi inte spelaren i våra egna led så tittar vi i Stockholm, Sverige, Norden och övriga världen i den turordningen. Det finns en uppfattning att man reser världen runt hela tiden men den myten kan jag ta död på.

Men är det bara du som jobbar med scoutingen? Premier League-klubben Brighton är här i Halmstad med sju-åtta scouter bara för att se svenska 15-åringar.

– Det är egentligen bara jag och så rapporterar jag till Björn. Det är en slimmad organisation där jag är chefsscout, jag är egentligen chef över mig själv då med den titeln (skratt). Men däremot har jag ju kontakter i Sverige och världen som jag skapat mig under dessa år. Ett extremt gott kontaktnät som jag använder mig av och det är avgörande för att lyckas. Att hitta folk i Sverige och delar av världen som du kan lita på.

– Ta till exempel Ivan Obolo i Argentina. Han är helt avgörande för oss då han gör bruttoscoutingen där nere. När jag väl kommer dit så är han uppdaterad på vad vi söker och i stället för att jag ser 50 spelare kanske jag kan fokusera på fem spelare.

Är Argentina och Sydamerika fortfarande en marknad ni tittar på?

– Det är det definitivt. Vi har inte stängt någon marknad. Bra fotbollsspelare finns överallt.

Stefanelli sägs ju ha kostat en hel del. Det är inte jäkligt dyrt att plocka spelare därifrån?

– Både och skulle jag säga. Det går att hitta billiga och dyra spelare i alla länder. Men visst, de större fotbollsnationerna är svårare att värva ifrån. Vi vet var vi ligger i näringskedjan och jag följer kanske inte Premier League så noga, även fast vi lyckats rekrytera en del därifrån genom åren…

Vilka marknader fokuserar ni på?

– Fokus är Sverige och Norden. Sen har vi Sydamerika och till viss del Afrika där vi varit lyckosamma genom åren. Jag har varit en hel del i Balkan också. Men vi har inget och vi har nog aldrig haft ett enskilt område. När man värvar en islänning blir det lätt att det heter att vi kör ”Islandsspåret” nu. Men så resonerar vi inte utan vi går efter kvoterna vi har och förhåller oss till det. Om han råkar komma från Uruguay, Island eller Ghana är inte det viktigaste.

– Vi försöker se till att vårt A-lag speglar våra läktare på ett bra sätt. Där finns det folk från Stockholm, småstäder, någon från Ghana och någon från Island. Vi har ett par Solnabor också. Den mixen vill vi ha i vårt A-lag också.

Upplever du någon större skillnad på ditt arbete sen ni sålde Alexander Isak – att du kan titta på spelare som ligger på en högre prisklass?

– Nej, det tycker jag inte. Det är klart att vi kunnat göra ett par affärer som inte var möjliga tidigare, exempelvis som med Kristoffer Olsson, och det är bra att vi kan göra det för att bli mer konkurrenskraftiga. Men det är inte alltid det blir tio gånger bättre för att du har betalat tio gånger mer. Det ska man ha klart för sig. Det går faktiskt att hitta spelare i lägre divisioner som vi kan få ut minst lika mycket av.

Som Robin Jansson. Vad fick du och Björn för reaktioner direkt efter den värvningen. Den kom ju minst sagt från ingenstans?

– Exakt. Jag tror att Robin vet att han inte stod högst på vår önskelista från början. Vi hade ex antal spelare som jag hade tagit fram till Björn och så började vi prata med några stycken där det av olika anledningar inte gick att ro i hamn. I den kategori av spelare som Robin fanns i bedömde vi helt enkelt att han var bäst för AIK.

– Vi sökte tydligt en vänsterfotad innerback, vilket det inte kryllar av i svensk fotboll eller på marknaden över huvud taget, och vi hade en provspelare inne från BK Forward (Daniel Björkman). Vi bestämde oss för Robin och det blev ju bra… väldigt bra. Sen gjorde det inget att han var bra när vi mötte Oddevold i cupen på försäsongen, det var lättare att övertyga tränaren att han var vår gubbe.

Jansson har onekligen gjort succé. Vad gör ni för att försäkra er om att han kan prestera vecka ut och in med tanke på att han aldrig spelat på den här höga nivån förut?

– Det gäller att göra ett så gott jobb runt omkring honom som möjligt. Att få tag på gamla tränare och lagkamrater, man får göra ett grundjobb för att bilda sig en uppfattning om personligheten – kommer han att fixa det här? Vi fick svaren vi ville ha. Jag kände direkt på första träningen att vi prickat rätt utifrån vad det var vi letade för egenskaper. Jag ringde till Björn direkt faktiskt och sa att här har vi inte gjort fel!

Ni har prickat rätt många gånger men en gång där det gick snett var med Sulejman Krpic förra året. Vad har ni dragit för lärdom av den värvningen, han kunde ju exempelvis inte engelska vilket kanske gjorde det svårare att komma in i laget?

– Allt kokar ner till att vi valde att lita på vissa människor och vi valde att lita på honom. Det visade sig inte vara sanning i allt det som vi hört och fått berättat för oss.

Ni trodde att han kunde engelska?

– Jag vill inte gå in på exakt vad det var som var osant men vi fick information att det skulle vara på ett visst sätt, fick det bekräftat, och sen var det ändå på ett annat sätt. Det var allt ifrån hans personlighet till hans privatliv och bakgrund. Självklart så lär vi oss varje dag av saker som sker. Men att han är en usel spelare har jag aldrig tyckt. Man får också väga in hur mycket han spelade och det var nog inte tillräckligt för att vi ska kunna göra en grundlig utvärdering om hur bra eller dålig han är som spelare.

Vilken är AIK:s bästa affär sen du blev scout?

– Det är klart att Alexander Isak är en mönsteraffär. Vi har honom i egna led och han går till Dortmund för stora pengar. Jag kommer ihåg när jag 2009 var chefstränare för P10 och av 130 spelare pekade jag fram honom att bli akademispelare i AIK. Jag var med och pekade på honom den dagen han fick A-lagskontrakt också. Det glömmer man bort i mitt jobb att jag har ett internt jobb likväl som externt, jag tittar även på vem som blir vår näste akademispelare att få chansen i A-laget.

Okej, det kan man annars tro är Björn Wesströms jobb?

– Nej, där är jag den som ansvarar för bedömningen. Anledningen till varför jag är i Halmstad och tittar på våra (åtta stycken i Stockholms distriktslag) bästa 15-åringar är för att se hur de står sig jämfört med andra klubbars talanger. Det är ju bara tre år sen Bilal Hussein var här och nu är han kontrakterad i A-laget. Det är bara att konstatera att vi varit lyckosamma de senaste åren och just med Isak var det en härlig känsla. Jag minns att jag fick en stor kram av pappan när vi skrev hans första A-lagskontrakt. Det var kul.

Hur långt framme är du i planeringen, är sommarfönstret slutscoutat?

– Nu är jobbet helt klart för det här fönstret. Det finns uppslag om allt skulle hända, sen kommer det att förändras snabbt. Bara för att du gjort jobbet nu så betyder det inte att du kan använda samma information i nästa fönster. Spelare köps, säljs och kontrakt går ut vilket gör att det är andra premisser som gäller om sex månader.

– Vi vet vilka spelare som sitter med utgående avtal och jag blir upplyst av Björn om vilka han har för avsikt att förlänga med och inte samt vilka spelare han tror att vi kommer att sälja. Sen får jag lägga mitt pussel efter det och därför är det så viktigt att jag, Björn och Rikard har en nära relation där vi uppdaterar varandra varje dag.

I sommar har ni utöver Larsson så här långt värvat ”hem” Panos Dimitriadis från Turkiet och plockat in ytterbacken Heradi Rashidi från Dalkurds bänk. Hur gick tankarna kring dessa spelare?

– Med Panos kan man säga att vi följer alla spelare som någon gång varit hos oss. Både de som varit här för längesen och nyligen. Det som är intressant med Panos är att han spelat konstant under sin tid i Turkiet och är en ”multispelare” som är användbar på flera positioner. Det är såklart en fördel. Visst att han spelade i andraligan men av det jag sett så har han utvecklats sen han var här sist och det säger han själv också. Oavsett liga så växer spelare av att vara utomlands. Sen spelade han sina sista matcher i maj så han kommer in i någon form av försäsong nu till en början.

– Vad gäller Heradi så är det en spelare som under en längre tid varit aktuell för oss. Nu kom det ett tillfälle där Dalkurd fick en ny tränare (Azrudin Valentic) som tog med sig en annan spelare (Simon Strand) på hans position vilket gjorde att han hamnat i kläm. Då valde vi att gå för honom. Med tanke på skadesituationen, att han kan spela både till höger och vänster samt har potential så kändes det rätt. Att han är en Stockholmskille i grund och botten vägde också in.

Med tanke på värvningar som Elyounoussi, Adu och Larsson visar AIK tydligt att det är guld som gäller i år. Kan du känna extra press att leverera, att ni inte får pricka fel i nästa rekrytering?

– Den som inte känner press ska inte jobba i AIK. Jag tycker att press är bra och jag har alltid gått igång på det. Att vi driver saker hårdare mot och med varandra för att få det yttersta av oss alla. Det är ett sätt att ta organisationen framåt. Press är något positivt i mina ögon och det har jag gärna på mig, säger Tobias Ackerman till FotbollDirekt.se.

