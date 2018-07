Foto: Bildbyrån

Malmö FF krossade Drita nere i Kosovo med 3-0 i Champions League-kvalets första omgång och är mer eller mindre klart för nästa runda. FD:s reporter Casper Nordqvist ger nedan sin bild av drabbningen.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER DRITA – MALMÖ 0-3

Din bild av första halvlek?

– Jämn inledning där de två lagen kände på varandra, men när Carlos Strandberg nickade in 1-0 på Sören Rieks perfekta inlägg i den 13:e minuten lossnade det för MFF som ägde resten av halvleken. Eric Larsson skulle haft en solklar straff i den 38:e minuten som den slovenska domaren obegripligt nog bommade, men bara två minuter senare bjöd MFF på ett mönsteranfall och 2-0. Strandberg fram till Rosenberg i djupled som osjälviskt passade in till Arnor Traustason som behärskat placerade in tvåan. Psykologiskt viktigt för MFF och två bortamål redan efter första 45 minuterna smakade givetvis mycket gott för alla himmelsblåa själar.

Andra halvleken mest en transportsträcka?

– Precis så. 2-0 på bortaplan var ju ett fantastiskt resultat för MFF och Drita var helt enkelt inte tillräckligt skickliga för att pressa gästerna. I stället var det Malmö som var nära 3-0 flera gånger om och i 82:a minuten sköt Markus Rosenberg distinkt in 3-0, ett rättvist resultat. MFF spelade på halvfart efter paus, men de var ändå alldeles för bra för att hemmalaget skulle ha en chans.

Är MFF vidare nu?

– Tja, returen i Malmö ska ju spelas kommande tisdag, men det är givetvis klart. Inte en chans att detta Drita kan vända på steken. Till helgen drabbar MFF samman med Östersund och då kan tränaren Uwe Rösler spela bästa laget och sedan lufta bänken i returen.

Vilka glänste mest i Malmö?

– Tveklöst Fouad Bachirou och Markus Rosenberg. Nu mötte MFF ett dåligt lag, men detta var ju ”Bach” från Östersundstiden. En otrolig bollvinnare och verkligen spindeln i nätet för MFF. Kapten Rosenberg visade vägen med ett mål och en assist och det är fortfarande han som är nyckeln i lagets anfall.

Några andra intryck från matchen i Kosovo?

– De passionerade hemmafansen! Trots underläge mer eller mindre hela matchen och att det efter 0-2 såg hopplöst ut sjöng de på och hoppade tills slutsignalen ljöd. Ett gäng tappra MFF:are hade också tagit sig till den slitna stadion i Kosovo. Strongt!